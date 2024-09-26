Сиверскому ресурсному центру – 80 лет

В «Юбилейном» 20 сентября поздравляли всех причастных, вручали награды и вспоминали историю детского учреждения, которое прошло долгий путь от детдома военной поры до современного ресурсного центра по содействию семейному устройству. Заместитель председателя комитета по социальной защите населения Ленинградской области Юлия Дедюхина выступила с поздравительным словом и наградила сотрудников благодарностями комитета по соцзащите. Главную награду – почетный диплом губернатора – Юлия Александровна вручила директору Сиверского ресурсного центра Анастасии Власовой.

Всех собравшихся на праздничном мероприятии приветствовала и.о. главы администрации Гатчинского района Людмила Нещадим:

- 80 лет – это история, наполненная разными событиями. За эти годы многое произошло, но как бы ни менялось название учреждения, исходя из новых задач, которые ставит само время, неизменным остается одно – это домашний очаг, дом, который стал для вас настоящей большой семьей. И во главе этой семьи всегда стояли руководители – огромная им благодарность и всем ветеранам, кто посвятил свою жизнь служению детям, а также всем, кто работает в Сиверском ресурсном центре сегодня.

От лица жителей Гатчинского округа, администрации и совета депутатов Людмила Николаевна преподнесла Сиверскому ресурсному центру подарок.

Ряд сотрудников получили на празднике благодарственные письма депутата Законодательного собрания Ленинградской области Людмилы Тептиной.

История Сиверского ресурсного центра началась в 1944 году после освобождения Ленинградской области от фашистов. Тогда, на фоне общего бедствия и разрушений, без родительского призора осталось множество детей, потерявших на войне родных, ослабевших от голода и лишений. Министерство просвещения РСФСР и Ленинградский отдел народного образования решили открыть в Лужском районе санаторный детский дом для обездоленных детей. И первым директором этого дома был назначен Дмитрий Степанович Никифоров. Начинать ему пришлось буквально с нуля. Сотрудники дружно занимались строительством, ремонтом, огородами, и 31 декабря 1944 года, когда все готовились встречать Новый год, в детский дом были доставлены две первых воспитанницы. До нас дошли их имена – Маня и Шура Меркуловы.

Лужский период существования детского дома продлился до января 1949 года. Когда рядом с детским домом открылся туберкулезный санаторий, неутомимый директор стал искать новое – здоровое и безопасное – место. Нашлось пустующее здание в Сиверском, и в декабре 1949-го Лужский санаторный детский дом в полном составе – дети, воспитатели, учителя, медицинский и обслуживающий персонал – переехал в Сиверскую и стал Сиверским санаторным школьным детским домом.

Много трудностей пришлось испытать при организации детского дома на новом месте. Ребят расселили в нескольких деревянных двухэтажных домах вдоль обрыва над рекой на Красной улице. Территория оказалась огромной, но не хватало удобств, помещений, тяжел был сельский труд…

С 1950 по 1961 год Сиверский детский дом возглавляла Александра Петровна Голубева, а потом хозяйкой детдома на протяжении 26 лет была Евгения Васильевна Харитонова – строгая, глубоко вникающая во все проблемы, по-матерински заботливо опекающая детей, лишенных родительской ласки.

В 1972 году воспитанники переехали в новое трехэтажное кирпичное здание со всеми удобствами на Красной, 18. В его постройке активно помогали и дети, и воспитатели. С 1 сентября 1977 года детский дом перестал быть санаторным – он стал просто школьным. В нем жили и учились дети с 1 по 4 класс и после начальной школы уезжали в другие детские дома. А на их место приходили малыши-первоклассники из расположенного рядом дошкольного детского дома.

С 1987 до 2004 года детский дом возглавляла Надежда Михайловна Абрамова, при ней стали принимать детей с ограниченными возможностями здоровья. Были оборудованы комнаты психологической разгрузки, кабинеты логопеда и дефектолога, тренажерный зал. Внутри стало комфортнее. Вместо больших спален на 20 человек обустроили комнаты на 2-4 воспитанников, вместо групповых комнат – гостиные с мягкой мебелью и телевизорами. Так у каждой группы появилась как бы своя отдельная квартира. И детей в группах стало меньше – от восьми до шестнадцати человек вместо сорока.

Когда в начале 2000-х объединили два детских дома в поселке Сиверском, директором объединенного детдома стала Любовь Николаевна Николаева.

Но кто бы ни возглавлял детский дом, задачи его никогда не менялись: подарить детям счастливое здоровое детство со светлыми воспоминаниями, чтобы детский дом – ресурсный центр – на время пребывания стал для ребенка настоящим родным домом, где живет настоящая большая любящая семья.

Подготовила Екатерина Дзюба