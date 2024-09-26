«Солнечный привет»: в конце сентября-октябре в Ленинградской области на экранах телевизоров возможны помехи

Интерференция - явление, при котором Солнце, космический аппарат связи и наземный ретранслятор РТРС оказываются выстроены в одну линию. При этом ретранслятор, ориентированный на космический аппарат, принимает мощное солнечное радиоизлучение, способное заглушить полезный сигнал от спутника. Инфраструктура сети РТРС максимально защищает трансляцию цифрового телевидения от солнечных атак. Но в некоторых случаях солнечному излучению удается «подавить» сигнал, тогда на экранах телевизора у зрителей, проживающих в зоне охвата ретранслятора, могут возникать помехи. Продолжительность помех — от нескольких секунд до 22 минут в сутки.

Внезапное рассыпание или замерзание «картинки» на экране — это очень короткое солнечное воздействие. Для восстановления телеприёма рекомендуется выключить и через несколько минут снова включить телевизор или приставку. Если прием не восстановился (такое может случаться с некоторыми моделями приемников при смене источника сигнала), необходимо заново запустить автопоиск телеканалов в меню.

Явления интерференции могут наблюдаться в Ленинградской области в период с 27 сентября до 21 октября, общая продолжительность явлений интерференции в указанном периоде — до 14 дней.

График интерференции в Ленинградской области опубликован на сайте ртрс.рф (раздел «Временные отключения телерадиоканалов») и в Кабинете телезрителя (вкладка «Работа объектов вещания»), в мобильном приложении «Телегид» (вкладка «Вещание»).

Телефон круглосуточной горячей линии РТРС по вопросам цифрового эфирного телевидения: 8-800-220-20-02, звонок из любой точки России бесплатный.

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