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Кто в Гатчинском районе останется без света 30 сентября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 30 сентября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

30.09.2024 с 10:00 до 18:00

Сиверское поселение:

д. Старосиверская, дор.Кезевская, ул. Большая набережная.

 

30.09.2024 с 09:30 до 18:00

Большеколпанское поселение:

д. Большие Колпаны, ул. 30 лет Победы.

 

30.09.2024 с 09:30 до 18:00

Сяськелевское поселение:

д. Сяськелево, ул. Новоселки, ул. Полевая.

д. Миккино.

д. Жабино

 

30.09.2024 с 09:00 до 18:00

Рождественское поселение:

с. Рождествено, ул.Рылеева, АЗС Киришиавтосервис.