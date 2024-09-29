Кто в Гатчинском районе останется без света 30 сентября

В Гатчине резонанс вызвала информация по итогам круглого стола «Сохранение и восстановление малых водоемов в Ленинградской области», который прошел в Петербурге. Обсуждая пути спасения Колпанского озера, ответственные лица не учли его происхождение, перепутали, что куда втекает и откуда вытекает. А ведь тема действительно злободневная, и не только для Гатчины, так как затрагивает интересы разных субъектов - Ленинградской области и Санкт-Петербурга, в ведении которого находятся озера дворцового парка в Гатчине.