Кто в Гатчинском районе останется без света 30 сентября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 30 сентября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
30.09.2024 с 10:00 до 18:00
Сиверское поселение:
д. Старосиверская, дор.Кезевская, ул. Большая набережная.
30.09.2024 с 09:30 до 18:00
Большеколпанское поселение:
д. Большие Колпаны, ул. 30 лет Победы.
30.09.2024 с 09:30 до 18:00
Сяськелевское поселение:
д. Сяськелево, ул. Новоселки, ул. Полевая.
д. Миккино.
д. Жабино
30.09.2024 с 09:00 до 18:00
Рождественское поселение:
с. Рождествено, ул.Рылеева, АЗС Киришиавтосервис.
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