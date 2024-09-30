«Время выбрало нас»

«Эта выставка посвящена нашим ребятам, бойцам, а также мирным гражданам, кто сегодня живет, борется на новых территориях. «Усадьба Ваулина» совместно и «Амвросиевcким центром реабилитации» взяли на себя важную миссию – подготовить эту выставку. Вопрос даже не в том, что они смогли собрать информацию про всех этих людей, а то, что они реально делают большое доброе дело, помогая, поддерживая, спасая, реабилитируя, помогая мирным жителям, там, на территории, где пока еще идут боевые действия. Очень правильное название выставки — «Передвижная» — мы ее провезем по всем районам Ленинградской области, потому что фотографии эти реальные, люди эти реальные, и все они — наши герои», — сказал губернатор.

Выставка защитников Родины и жителей Донбасса с помощью живых иллюстраций помогает людям узнать о реальных историях и судьбах тех, кто сейчас на передовой или проходит реабилитацию. Обсуждение личных историй объединяет военнослужащих из зоны специальной военной операции и тех, кто их любит и ждет.

Организатор выставки — АНО Центр развития культуры, туризма, творческих инициатив и волонтёрства «Усадьба Ваулина», получатели гранта губернатора Ленинградской области, при поддержке Комитета общественных коммуникаций.

Идейный вдохновитель проекта Елена Кузнецова, руководитель АНО «Усадьба Ваулина», — она организовала производство и доставку в зону ведения СВО защитных костюмов, пончо и одеял с функцией защиты от тепловизора. Производство поддержал Фонд президентских грантов. Позже, в одной из поездок родилась идея собрать все истории в единую выставку.