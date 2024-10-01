День открытых дверей в Школе третьего возраста

Школа третьего возраста (ШТВ) открылась в Гатчине в 2008 году, став одним из самых позитивных учебных заведений для людей пенсионного возраста.

Обучение в ней прошли тысячи людей старшего поколения. Последние шесть лет она работает в статусе социально ориентированной региональной общественной организации.

«Мы рады новичкам!»

Ежегодно Школа третьего возраста открывает свои двери для пенсионеров. В этот раз познакомиться с ней пришло более пятидесяти человек.

- Сегодня к нам пришло очень много людей, - говорит председатель правления РОО «Школа третьего возраста» Татьяна Кучер. - Особенно мы рады новичкам. Да, наверное, у нас тесновато, но для всех у нас всегда находится теплое слово, и каждый здесь может найти себе дело по душе.

Цель деятельности ШТВ остаётся неизменной — вовлечение людей старшего возраста в активную деятельность посредством поддержки их инициатив и проектов.

- Мы работаем по авторской программе, состоящей из просветительских курсов, оздоровительных и творческих направлений, социального проектирования, - говорит руководитель школы. - По сути, наша школа является таким большим «серебряным» волонтерским движением. Очень надеемся, что новички, которые приходят к нам впервые, тоже привнесут что-то новое в нашу жизнь.

С историей Школы третьего возраста будущих курсистов познакомила учредитель и основатель гатчинской Школы третьего возраста Нина Савицкая.

- Наша Школа третьего возраста, в том виде, в котором она существует - единственная во всей России, - подчеркнула Нина Ивановна. - Мы убедились в этом сами, поездив по всей нашей стране и познакомившись с другими объединениями для пожилых людей. Очень важно, что наша школа функционирует благодаря всесторонней поддержке администрации и депутатского корпуса Гатчинского муниципального округа. Мы учились все эти годы, начиная буквально с нуля - причём не только в России, но и познакомившись с опытом самых разных европейских стран. Мы создавали нашу школу, программу и образовательные курсы для неё, делали ремонт — и всё это одновременно. Школа — это люди, которые приходят сюда со своими идеями, инициативами и планами. И именно здесь для их самореализации созданы все условия.

«Мы хотим интересно жить!»

Как напомнила Нина Савицкая, главный девиз гатчинской Школы третьего возраста — жить, чтобы действовать.

- Ну и что, что мы — пенсионеры! - говорит она. - Мы хотим интересно жить и развиваться, получать новые знания. Вот для чего наша школа! Наша работа по-прежнему строится на трёх базовых принципах — развитии, сплочении и добровольчестве. Деятельность наших волонтеров направлена на помощь тем, кто сегодня испытывает сложности, проблемы. Это дети, обездоленные старики, пациенты социальных учреждений и интернатов...

От имени руководства Гатчинского муниципального округа с началом нового учебного года будущих курсистов приветствовала начальник отдела администрации Гатчинского округа Анна Соколова:

- Очень отрадно, что школа пополняется новыми курсистами, что здесь так много активных людей, которые хотят реализовать себя в жизни, - говорит Анна Викторовна. - Отрадно, что долгожители школы продолжают так же активно принимать участие в её жизни, во всех мероприятиях, проектах и волонтерской деятельности. Наша администрация поддерживала и будет поддерживать вашу работу. Ваша школа несет важную социальную миссию — она дает всем пожилым людям возможность самореализации.

Всё начинается с диалога

Как напомнила Татьяна Кучер, в течение года Школа третьего возраста проводит три учебных семестра. Каждый из них длится около трех месяцев и включает в себя несколько различных курсов, которые пожилые люди выбирают в соответствии со своими наклонностями. Курсы могут проходить как на бесплатной основе, так с частичной и полной оплатой.

Сегодня Гатчинская ШТВ предлагает более двадцати направлений деятельности. Среди них просветительские курсы разной направленности; организация творческих мастерских по рукоделию; разработка и реализация социальных проектов, направленных на организацию досуга пожилых людей и расширение кругозора; благотворительная деятельность; проведение мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни (спортивные игры и спартакиады).

Основой деятельности Школы третьего возраста традиционно остается обязательный для всех курс «Диалог», или «круг», как его ещё здесь называют. О том, чем предстоит заняться на курсе «Диалог», рассказала на Дне открытых дверей модератор курса, психолог-конфликтолог Олеся Казина.

«Диалог» - это самая первая ступенька знакомства с нашей школой, с её главными идеями, базовыми принципами и направлениями деятельности. Также этот курс позволяет познакомиться с другими людьми и найти общие интересы. Каждый сможет рассказать о себе, о том важном и ценном, что происходит в его жизни. Главное, чему можно научиться на «круге» - умение слушать, слышать, договариваться, сотрудничать, уважать иное мнение.

«Диалог» - это возможность сплотиться, получить поддержку для развития своих собственных инициатив и социальных проектов. Многие из тех, кто прошёл этот курс, остаются в ШТВ и организовывают новые направления деятельности.

Память и внимание — прежде всего!

Как подчёркивает Татьяна Кучер, все занятия Школы третьего возраста в первую очередь направлены на укрепление памяти и профилактику возрастных ментальных нарушений. Среди самых востребованных курсов - занятия ментальной арифметикой, которые организовала и проводит Галина Рыкова.

Галина Михайловна пришла в ШТВ шесть лет назад, разработав свой собственный курс ментальной арифметики и обогатив его когнитивным тренингом. Ментальная арифметика основана на программе быстрого устного счёта, позволяющей развивать одновременно оба полушария головного мозга. Регулярные занятия помогают «встряхнуть» мозг и справиться с некоторыми возрастными явлениями - забывчивостью, рассеянностью, отодвигая и предупреждая более серьёзные проблемы.

О работе студии «Театр поколений» рассказал основатель и режиссёр театральной студии «Театр и К» в Гатчине Юрий Давыдкин. Филиал студии открылся в Гатчинской школе третьего возраста в сентябре 2021 года. За это время участники коллектива поставили несколько спектаклей, в которых принимают участие и люди «серебряного» возраста.

На Дне открытых дверей будущие курсисты смогли познакомиться и с другими направлениями деятельности школы третьего возраста. Они посетили выставку рукотворных изделий, приняли участие в творческих мастер-классах, с удовольствием посмотрели концерт творческих студий ШТВ. И, конечно же, все желающие записались на занятия и в клубы Школы.

Гатчинская школа третьего возраста приглашает присоединиться к своему большому и дружному коллективу всех, кто устал просто так «сидеть» на пенсии и хочет заняться интересным делом.

Гатчинская школа третьего возраста расположена по адресу: Гатчина, Школьный переулок, д.1. Тел.: 8 (81371) 21 691. Электронная почта: tatyan.kucher@yandex.ru. Группа ВКонтакте: «Школа третьего возраста».

Юлия Лысанюк