Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 2 октября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 2 октября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
02.10.2024 с 10:00 до 16:30
Вырицкое ГП:
д. Большие Слудицы.
02.10.2024 с 10:00 до 18:00
Пудостьское СП:
п. Терволово.
02.10.2024 с 10:00 до 18:00
Елизаветинское СП:
д. Авколево.
02.10.2024 с 10:00 до 18:00
Большеколпанское СП:
д. Вопша, д.1-23.
02.10.2024 с 10:00 до 18:00
Веревское СП:
д. Горки,
д. Романовка.
02.10.2024 с 09:00 до 18:00
Таицкое ГП:
д. Истинка, ул. Мирная, ул. Урожайная, ул. Ореховая.
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