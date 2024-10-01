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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 2 октября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 2 октября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

02.10.2024 с 10:00 до 16:30

Вырицкое ГП:

  д. Большие Слудицы.

 

02.10.2024 с 10:00 до 18:00

Пудостьское СП:

п. Терволово.

 

02.10.2024 с 10:00 до 18:00

Елизаветинское СП:

д. Авколево.

 

02.10.2024 с 10:00 до 18:00

Большеколпанское СП:

д. Вопша, д.1-23.

 

02.10.2024 с 10:00 до 18:00

Веревское СП:

д. Горки,

д. Романовка.

 

02.10.2024 с 09:00 до 18:00

Таицкое ГП:

д. Истинка, ул. Мирная, ул. Урожайная, ул. Ореховая.