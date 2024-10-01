Если дома нет тепла

В случае отсутствия отопления в квартире жители могут обратиться в управляющую компанию, обслуживающую их многоквартирный дом. Контакты управляющей компании указаны в квитанции на оплату коммунальных услуг.

Администрация Гатчинского муниципального района напоминает:

- Процесс подачи тепла непосредственно в батареи с момента начала отопительного сезона занимает от нескольких дней до двух недель. По технологии и регламенту, разработанному Министерством энергетики РФ, после пуска тепла магистральные и квартальные сети заполняются водой, затем открываются внутридомовые задвижки, и только после этого жилищные организации приступают к пуско-наладочным работам и регулировке систем отопления в квартирах МКД, в том числе проводят проверку стояков и вентилей. Уточнять информацию о готовности систем вы можете в вашей управляющей компании.