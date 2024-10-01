МФЦ Ленинградской области в третий раз стали лучшими в стране

«Поздравляю коллектив МФЦ Ленинградской области с победой на Всероссийском конкурсе – региональные центры госуслуг третий год подряд признаются лучшими в стране. По праву заслуженная оценка на федеральном уровне, и на региональном - растущее доверие и уважение жителей региона. Работа областных центров госуслуг постоянно совершенствуется, повышается качество обслуживания населения, предлагаются высокотехнологичные сервисы. Работа МФЦ Ленинградской области транслируется в другие регионы страны как одна из лучших практик центров госуслуг», - прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской области ― председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

Главные награды сегодня вручили в ходе VIII Всероссийского Форума МФЦ, который проходит в эти дни в Великом Новгороде. МФЦ Ленинградской области вновь одержали победу во Всероссийском конкурсе – они стали лучшими в конкурсных номинациях «Крупная региональная сеть» и «Лучший проект» за цифровизацию внутренних процессов при управлении инцидентами.

Работа многофункциональных центров традиционно оценивается по таким важным критериям, как качество работы, доступность получения государственных и муниципальных услуг, клиентоцентричность, цифровизация, внедрение новых сервисов, высокое качество обслуживания.

Награду из рук заместителя министра Минэкономразвития Алексея Херсонцева получил директор МФЦ Сергей Есипов.

Сергей Есипов отметил, что из года в год становиться лучшими в России МФЦ Ленинградской области помогает высокий профессионализм сотрудников, слаженная работа всего коллектива и безусловная поддержка жителей региона.

Региональная сеть МФЦ Ленинградской области ранее два года подряд удерживала звание «Лучший МФЦ России». Также в копилке ленинградской сети центров госуслуг – награда за «Лучший проект» и две победы в номинации «Лучший универсальный специалист».

В регионе создана развитая система МФЦ: 37 филиалов и отделов, 127 удаленных рабочих мест, 5 бизнес-офисов.