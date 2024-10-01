Фермеры Ленобласти сели за парты

«Ленинградская область ежегодно выделяет гранты на фермерские проекты. Нам важно, чтобы у фермеров всё получалось, а все проекты были реализованы, поэтому нужно, чтобы на конкурсы соискатели приходили с хорошими знаниями и представлениями о профессии. Опыт, полученный в Школе фермеров, позволит людям реализовать свои проекты, а Ленинградской области — увеличить производство качественной фермерской продукции. Ждём всех за грантами!» — пригласил зампред правительства Ленобласти по АПК Олег Малащенко.

Первые практические занятия 10-й волны образовательного проекта «Школа фермера» прошли сегодня в фермерском хозяйстве усадьбы «Марьино» Тосненского района. получившем в этом году грант Минсельхоза РФ «Агротуризм».

«Школа фермеров» — совместный образовательный проект администрации Ленинградской области, Санкт-Петербургского государственного аграрного университета и «Россельхозбанка». Теоретические занятия проходят в аудиториях университета, практические — на фермах Ленинградской области.

Обучение для тех, кто хочет стать фермером, или углубить имеющиеся знания — бесплатное. Лучшие выпускные проекты — получают гранты комитета по АПК Ленинградской области и «Россельхозбанка».

За время существования проекта с 2021 по 2023 годы в Ленинградской области обучение прошли 270 слушателей. Записаться на новый поток можно на платформе «Своё фермерство» https://svoefermerstvo.ru/farmers-way/school .