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В Рождествено едет мамонт

Международный центр реставрации в Рождествено возьмётся за восстановление скелета мамонта, обнаруженного на берегу озера Печевалавато в Ямало-Ненецком автономном округе в 2020 году.

Рубрики:  Культура

Уникальный экспонат прибудет в Ленобласть из Музейно-выставочного комплекса И.С. Шемановского в Салехарде в декабре. 

Под руководством ведущего специалиста страны в области реставрации естественно-исторических объектов Юрия Старикова будет проведена кропотливая работа над 400 костями скелета, некоторые из них сохранили фрагменты мягких тканей и шкуры. Ожидается, что процесс займёт примерно восемь месяцев.