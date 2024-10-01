В Рождествено едет мамонт

270 лет назад, 1 октября 1754 года родился будущий император России Павел I. Он появился на свет в Летнем дворце Елизаветы Петровны и через 46 лет был убит в результате заговора в Михайловском замке, который был построен на этом самом месте. Современники вспоминали: Павел неоднократно заявлял, что хочет умереть там, где он родился. По мистическому совпадению так и случилось.