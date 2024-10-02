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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 3 октября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 3 октября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

Вырицкое гп

03.10.2024 с 10:00 до 17:30

д. Большие Слудицы    

 

Кобринское сп

03.10.2024 с 10:00 до 18:00

д. Пижма            

 

Рождественское сп

03.10.2024 с 10:00 до 18:00

п. Дивенский, ул. Пионерская 

03.10.2024 с 10:00 до 18:00        

д. Выра, ул. Сосновая    

 

Таицкое гп

03.10.2024 с 10:00 до 20:00

д. Малая Ивановка

д. Большая Ивановка

д. Старицы                         

 

Большеколпанское сп

03.10.2024 с 09:00 до 18:00

д. Старые Черницы       

 

Дружногорское гп

03.10.2024 с 09:00 до 18:00

гп Дружная Горка           