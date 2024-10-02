Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 3 октября

В музее города Гатчины состоялась презентация книги «История забытой фабрики «Граммофон». В этот день в музейном пространстве звучал настоящий патефон, выпущенный на знаменитой фабрике в Гатчине, и каждый мог познакомиться поближе с этим удивительным изобретением, радующим жителей минувшей эпохи.