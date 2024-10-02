Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 3 октября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 3 октября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
Вырицкое гп
03.10.2024 с 10:00 до 17:30
д. Большие Слудицы
Кобринское сп
03.10.2024 с 10:00 до 18:00
д. Пижма
Рождественское сп
03.10.2024 с 10:00 до 18:00
п. Дивенский, ул. Пионерская
03.10.2024 с 10:00 до 18:00
д. Выра, ул. Сосновая
Таицкое гп
03.10.2024 с 10:00 до 20:00
д. Малая Ивановка
д. Большая Ивановка
д. Старицы
Большеколпанское сп
03.10.2024 с 09:00 до 18:00
д. Старые Черницы
Дружногорское гп
03.10.2024 с 09:00 до 18:00
гп Дружная Горка
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