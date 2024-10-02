Гатчинский район - серебряный призер Спартакиады ГТО

В первый день была самая насыщенная программа: 7 видов - 4 в зале (пресс, наклон, отжимания, прыжок) и 3 на улице (метание гранаты, бег 60 метров, кросс 3 км по пересеченной местности). Спортсмены показали настоящую силу духа: на испытании «кросс по пересеченной местности» шел проливной дождь, но участников это не остановило, они показали высокие результаты, несмотря на погоду.

Второй день соревнований начался с индивидуальной эстафеты «Чемпионы ГТО», в которой участникам необходимо было пройти 5 этапов за максимально короткое время. Победители этой эстафеты смогут представлять регион на Всероссийском фестивале чемпионов ВФСК ГТО (Игры ГТО). Гатчинские спортсмены показали отличные результаты. Свои силы попробовали Анна Смирнова, Александр Смирнов, Дарья Перкова, Елена Киселева и Сергей Лисин. По итогам прохождения эстафеты в команду Ленинградской области вошли Анна Смирнова и Сергей Лисин.

Завершились соревнования командной эстафетой, в которой самой быстрой стала команда Кингисеппского района, почетное второе место у Гатчинского района. Честь Гатчинского района в командной эстафете защищали Дарья Перкова, Юлия Осипова, Олег Переверзев и Алексей Хализов.

По итогам двух дней соревнований победу в командном первенстве одержал Выборгский район, второе место заняла команда Гатчинского района, третье место - Приозерский район.