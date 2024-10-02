Рукотворные фотографии Татьяны Андриановой

На выставке представлены фотоработы с видами пригородов Санкт-Петербурга, снятые на пленку разного формата. В экспозиции — около двадцати бромсеребряных отпечатков. Все фотографии уникальны и напечатаны вручную на бумаге, специально подобранной для каждого снимка.

Татьяна Андрианова — член Союза фотохудожников России, автор многих выставочных циклов монохромной аналоговой фотографии. Инженер-химик по профессии, она начала фотографировать в 1990-х годах, а профессионально – с 2004 года. Училась в фотошколе-студии «Смена» при Институте кино и телевидения, с отличием закончила двухгодичное обучение на кинооператорском курсе при студии «Ленфильм». Несколько лет Татьяна Константиновна училась мастерству ручной печати фотографий в Большом драматическом театре у Б.Н. Стукалова, проработавшего фотографом этого театра более тридцати лет.

Татьяна Андрианова работает исключительно с аналоговой черно-белой фотографией. По словам фотохудожника, обработка негатива, печать с выбором вида фотобумаги и ее размера создают образ увиденного, что в современной «цифре» невозможно. Таинство света и тени, мягкость полутонов, прошедших через объектив, в монохромной печати снимков вызывает особое ощущение причастности к событиям.

«Фотохудожник, работая в фотографии, использует свет, фотографический материал и свой собственный взгляд, которым он увидел фрагмент мира, частицу реальности, которой можно насладиться, - так говорит Татьяна Андрианова об образах, создаваемых на снимках. - Оставляя этот взгляд на пленке, а потом, обрабатывая негатив, печатая фотографию, подбирая к ней бумагу, выбирая размер отпечатка, необходимое тонирование, я пытаюсь нарисовать не просто увиденное мною, а образ увиденного, его символическое наполнение».

Татьяна Константиновна широко использует возможности лабораторного процесса при печати фотографий, умело пользуясь тонированием черно-белых изображений. Также она готовит различные проявители для управления тональностями, применяет старинные рецепты и современные технологии обработки фотографических бумаг. В результате получаются уникальные, то есть практически неповторимые фотографические отпечатки.

Профессиональные знания по химии помогают художнице эффективно заниматься рукотворно-серебряной фотопечатью — так галеристы называют теперь уже эксклюзивную технологию ручной чёрно-белой фотопечати на бумаге с серебряно-желатиновой эмульсией. Как считают специалисты, в связи с переходом на новые цифровые технологии возникает угроза исчезновения рукотворно-серебряной фотографии как вида искусства, поэтому важно давать возможность людям увидеть «другую фотографию» или, как сейчас говорят, «аналоговую».

«Культура зрения художника и зрителя требует постоянного роста. Чем больше человек насматривает художественных произведений, тем более совершенным становится его зрение. Серебряно-желатиновая фотография, очень распространенная несколько десятилетий назад, все еще напоминает нам о фотографическом процессе как некоем таинстве возникающего изображения. Отчасти в этом и некоторых других составляющих заключается обаяние и некоторый шарм ручной авторской фотографии», — говорит Татьяна Андрианова.

Выставка работает до 12 октября.

Подготовила Юлия Лысанюк