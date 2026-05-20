Первые шаги долгого пути

Обучение проходит в Центре опережающей профессиональной подготовки Ленинградской области. Учащиеся 8–9 классов осваивают специальности, востребованные на рынке труда: повар, слесарь, зелёный рабочий, лаборант химического анализа и ветеринарный санитар. Каждое из этих направлений даёт первые профессиональные навыки и позволяет школьникам погрузиться в специфику аграрного труда.

Программа включает теоретические занятия, мастер-классы и, что особенно важно, практику на базе предприятий агропромышленного комплекса. У ребят формируются умения, необходимые для будущей работы. Повара осваивают тонкости профессиональной кухни и технологии приготовления, слесари работают с инструментами, изучают ремонт и технику безопасности. Зелёные рабочие ухаживают за растениями, учатся агротехнике, лаборанты химического анализа проводят опыты, анализируют пробы, знакомятся с лабораторным оборудованием. Ветеринарные санитары осваивают основы ухода за животными и их гигиену.

Уже сегодня можно рассказать о конкретных примерах подготовки молодых специалистов. Ребята из Отрадненской школы Приозерского района проходят практику под руководством наставников с племенного завода «Первомайский». Учащиеся школы № 297 Пушкинского района Санкт-Петербурга в рамках освоения поварского дела побывали в школьной столовой. В Рахьинском центре образования Всеволожского района осваивают первую профессию благодаря наставникам предприятия «Спутник-Агро». Активно включились в проект также Первомайский центр образования Выборгского района и школы: Нагорная общеобразовательная Ломоносовского района, Большеколпанская средняя Гатчинского округа и Алексинская средняя Волховского района. Приозерские старшеклассники готовятся к практике на базе АО «Судаково» — в соответствии с соглашением о сотрудничестве для подготовки кадров для села между школой № 1, сельскохозяйственным предприятием и Петербургским университетом ветеринарной медицины.

Как отмечают организаторы, перечень специальностей — не случайный набор, а прямой ответ на запрос аграрного рынка труда. Рабочие профессии всегда остаются востребованными, а получение первой специальности ещё в школе даёт выпускникам возможность уверенно начать карьеру без потери времени на дополнительное обучение.

В рамках реализации нацпроекта «Кадры» на территории Ленобласти и популяризации рабочих профессий проект «АгроКадры» показывает, что ранняя профориентация и погружение в реальное производство помогают школьникам осознанно выбрать путь и стать квалифицированными специалистами уже в ближайшем будущем.

ТАТЬЯНА ПЕРОВА

ФОТО: ВК АО «СУДАКОВО