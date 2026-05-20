Состоялось награждение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Земский почтальон»

В Ленинградской области за звание лучшего почтальона боролись 44 специалиста из небольших городов и сёл региона. Победительницей стала Елена Нестерова из посёлка Приладожский Кировского района Ленинградской области.

Депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия» Сергей Яхнюк выразил благодарность Почте России, а также всем, кто принимал участие в организации и подведении итогов программы «Земский почтальон».

«Этот проект, впервые проведенный в 2025 году, уже стал значимым событием, и сегодня мы подводим итоги второго конкурса «Земский почтальон» на региональном уровне. Особенно радует высокая активность Ленинградской области — 44 претендента подали заявки, что говорит о заинтересованности и поддержке профессии почтальона. Важно отметить, что работа, проведенная оргкомитетом, и внимание к Почте России сыграли свою роль. Также хочу подчеркнуть, что Президентом было дано поручение Правительству Российской Федерации о поддержке Почты России, и выделенные средства уже помогают. Также депутатский корпус активно обсуждает, как сохранить и развивать нашу почтовую службу, особенно в сельской местности. Сегодня мы собрались здесь, чтобы отметить достижения наших почтальонов и выразить им искреннюю благодарность за их труд», - прокомментировал депутат.

Победительница регионального этапа Всероссийского конкурса Елена Александровна работает почтальоном 27 лет. Она мечтала стать почтальоном с детства. Каждый день Елена Нестерова доставляет корреспонденцию и свежие новости жителям деревни Назия, которая расположена в удалении от её посёлка. Летом она добирается туда на велосипеде, а зимой на автобусе. Многие ждут её прихода, для каждого у неё есть добрые слова.

На мероприятии наградили не только победительницу Елену Нестерову, но и занявшую второе место Людмилу Иванову из дер. Красные Горы (Лужский муниципальный район), а также Светлану Бойцову из г. Никольское (Тосненский муниципальный район), которая стала бронзовым призером регионального этапа.

«Почта России – это важный элемент связи для людей, особенно для пожилого поколения, которое раньше не представляло своей жизни без почтальона. Я сам недавно посетил район, где связи почти нет, и это вернуло меня к тем временам, когда общение было неотъемлемой частью жизни. Почтальоны объединяли людей, и их работа была важна не только для доставки почты, но и как способ поддерживать местное сообщество. Несмотря на все изменения и пути к цифровизации, нужно помнить о тех, кто служит связующим звеном между поколениями», - прокомментировал вице-губернатор Ленинградской области по вопросам развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса, председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области Олег Малащенко.

В конце мая Елена Нестерова представит Ленинградскую область в Москве на всероссийском этапе конкурса.