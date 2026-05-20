Депутаты поддержали изменения в Соцкодекс

Речь идет об изменениях в статью 2.13 Соцкодекса, которыми предусмотрено сохранение права на ежемесячное пособие за многодетной семьей с детьми до 17 лет, если доход в последнем месяце периода, на которое назначено пособие (либо в течение следующих трех месяцев) превышает величину регионального прожиточного минимума на душу населения – но не более чем на 10 %. В этом случае ежемесячное пособие назначается и выплачивается в размере 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте РФ на дату обращения за назначением указанного пособия. Действие нормы будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года.

Таким образом, приводя областной закон в соответствие с федеральными нормами, депутаты области выступили за смягчение условий для многодетных семей по получению указанного пособия. Как отметила Татьяна Бездетко, к парламентариям на личных приемах уже не раз обращались многодетные семьи, которые не могли оформить пособие из-за совсем незначительного и однократного превышения по доходам - теперь этого удастся избежать.

Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области