Нина Шахаева: «Люблю жизнь, люблю людей»

Нина Демьяновна скоро тоже будет отмечать солидный юбилей: ей исполняется 90 лет. Она уже давно на пенсии, но не забывает свою родную школу так же, как не забывают свою первую учительницу её многочисленные выпускники.

Решение открыть школу в Семрино было принято в августе 1944 года - сразу после того, как посёлок освободили от немцев. Первым директором школы стала Елена Павловна Стефанова. Специального помещения под школу не было, и классы пришлось размещать в свободных домах. В 1946 году под школу был приспособлен барак, в котором когда-то было лесничество, а в войну - немецкая конюшня.

Нина Демьяновна Шахаева пришла в Семринскую школу в 1956 году. Как она вспоминает, несколько лет пришлось работать в ужасных условиях. Отопление было печным, зимой помещение промерзало насквозь, и ребята сидели в пальто. Директор Елена Стефанова через Москву добилась разрешения на постройку новой школы. К началу 1968-1969 учебного года в посёлке Семрино было построено новое здание школы, в котором она находится и в настоящее время.

Большую помощь в строительстве школы оказывали родители ребят. Как вспоминает Нина Демьяновна, в первое время в новом здании было немало проблем. Котельная была отдельной, за её работой приходилось постоянно следить. За новым котлом пришлось ехать в Смольный. Угля порой не хватало, и батареи отогревали паяльной лампой.

В большую перемену ребята пили чай с бутербродами. Чтобы накормить детей, учителя вместе с родительским комитетом на деньги, выделенные на школьные обеды, привозили из магазина песок, печенье, масло, сыр, булки. Осенью везли на тележке, зимой - на санках. Сами делали бутерброды, готовили чай — такой обед был тогда у ребят.

Несмотря на всего один выходной - воскресенье, педагоги вывозили всех ребят в музеи, театры, в цирк. Учителя организовывали мероприятия в школе, здесь же принимали ребят в октябрята и пионеры. Дети сами готовили и давали для жителей посёлка концерты. С большой ответственностью они выполняли различные поручения и задания — пилили и кололи дрова, зимой чистили от снега дорожки, ходили за хлебом для уже постаревшей Елены Павловны. Перед новой школой были вскопаны грядки, на которых ребята сами выращивали овощи. Как говорит Нина Демьяновна, то поколение, которое с детства познало труд, выросло здоровым и трудолюбивым, честным и благородным.

Более сорока лет Нина Демьяновна служила любимому делу. За многолетний и честный труд в воспитании подрастающего поколения она получила звание ветерана труда, множество почётных грамот и благодарностей, в том числе и от депутатов Законодательного собрания Ленинградской области. Выйдя на пенсию, Нина Шахаева работала в поселковой библиотеке.

Нина Демьяновна считает себя счастливым человеком: «Люблю жизнь, люблю людей», - говорит она. Несмотря на жизненные трудности и солидный возраст, она по-прежнему сохраняет активную жизненную позицию. Совсем недавно, в августе этого года, Нина Демьяновна вместе с другими жителями поселения приняла участие в посадке яблоневого сада в Семрино. А рядом со школой раскинул свои ветви взрослый и сильный дуб, который она сажала много лет назад ещё вместе с первым директором школы Еленой Павловной Стефановой.

Подготовила Юлия Лысанюк