Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 8 октября

Три световые ночи фестиваля в Гатчине давно прошли, стали ярким завершением лета. Предлагаем вам пройти в закулисье и поговорить о людях, благодаря которым фестиваль из года в год воплощается в жизнь. Корреспондент Мария Ибадова на полмесяца стала волонтёром «Ночи света» и взглянула на работу фестиваля изнутри.