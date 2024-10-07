Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 8 октября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 8 октября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
08.10.2024 с 09:00 до 18:00
Большеколпанское СП:
с. Никольское, Киевское шоссе,
д. Тихковицы
08.10.2024 с 09:00 до 18:00
Пудостьское СП:
п. Мыза-Ивановка, ул. Гатчинская Мельница,
Кямяря Дачи.
08.10.2024 с 09:00 до 18:00
Веревское СП:
д. Романовка,
д. Вайя.
08.10.2024 с 09:00 до 18:00
Сяськелевское СП:
д. Сяськелево, ул. Полевая,
д. Новосёлки,
д. Миккино.
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