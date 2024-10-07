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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 8 октября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 8 октября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

08.10.2024 с 09:00 до 18:00

Большеколпанское СП:

с. Никольское, Киевское шоссе, 

д. Тихковицы      

 

08.10.2024 с 09:00 до 18:00

Пудостьское СП:

п. Мыза-Ивановка, ул. Гатчинская Мельница,

Кямяря Дачи.      

 

08.10.2024 с 09:00 до 18:00

Веревское СП:

д. Романовка,

д. Вайя.      

 

08.10.2024 с 09:00 до 18:00

Сяськелевское СП:

д. Сяськелево, ул. Полевая, 

д. Новосёлки,

д. Миккино.         