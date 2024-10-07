Фестиваль «Ночь света» в Гатчине глазами волонтёра

«Ночь света» принимала гостей уже в 6-й раз. Как любой масштабный проект, она объединяет труд большой команды: организаторов, координаторов, технического персонала, художников. Директор фестиваля Ольга Аршанская придумывает тему, согласовывает её с Гатчинским музеем-заповедником, потом открывается опен-колл (приглашение авторов к участию), формируется программа фестиваля – а затем утверждённые медиапроекты должны разместиться в Гатчинском парке. Существенная роль в системе проекта отводится тем, кого потом вы видите на фестивальной ночи возле инсталляций, у кого можете попросить карту или спросить дорогу до другой локации. Это волонтёры. Их задачи, однако, вовсе не ограничиваются помощью в ориентировании гостей – в этом я убедилась лично.

Мой шаг в сторону волонтёрства был, по сути, неосознанно сделан ещё прошлым летом, когда я впервые взяла билет на «Ночь света». Впрочем, после фестиваля в 2023-м идея волонтёрства меня не посещала – вплоть до момента, как я увидела публикацию Гатчинского дворца о поиске помощников на этот год. Мне хотелось пообщаться с авторами медиаинсталляций, профессиональными художниками, увидеть что-то новое. Так что я заполнила анкету, указав, что в большей степени хочу работать именно на ночах фестиваля, прихватила с собой подругу – и стала ждать до августа.

В середине месяца на почту пришло письмо со ссылкой на волонтёрский чат. Присоединившись, мы первым делом приятно удивились количеству людей (почти сотня), вторым – поняли, что наиболее активные участники здесь уже не первый год. На первой общей встрече мы познакомились с Ренатом – он учится в 10-м классе, поэтому, уже по знакомой ему схеме, для работы на фестивале принёс согласие от родителей. Встретили Марину – девушка не смогла присоединиться к команде в прошлом году, зато в этом пришла на сбор с пополнением. Люди приезжали из Петербурга и приводили своих уже взрослых детей. Основной контингент составляла молодёжь, студенты.

Координатор волонтёров Юлия Бессараб принимает участие в проекте «Ночь света» с 2019 года. В работу над ним Юлия активно вступает уже ближе к заключительному этапу, когда определяются конкретные задачи – в основном связанные с помощью художникам при монтаже инсталляций. Для волонтёров этот этап, наоборот, является подготовительным, работа непосредственно на фестивальных ночах следует после него. Ключевая задача, которая встаёт перед координатором – вдохновить себя и свою команду:

– Я люблю команду, в которой работаю, и в целом люблю то, что делаю. Самое сложное в моей работе – это сделать так, чтобы у ребят осталась мотивация вернуться в проект и всё сложилось хорошо, и самое классное, когда это получается, – делится мнением Юлия Бессараб.

Итак, с середины августа началась наша работа. Волонтёрами и техниками делались бейджи для всех членов команды, клеились листы с информацией про инсталляции, собирались и устанавливались фонари.

Далее наступил один из самых ответственных моментов подготовки: к нам приехали художники, и нужно было помочь им освоиться. Поскольку на «Ночь света» в Гатчину приезжают авторы не только из других городов России, но и из других стран, особенно важно наличие в команде англоговорящих волонтёров. В этом году на фестиваль приехали две улыбчивые китаянки, охотно общающиеся на английском. Их инсталляция тоже была очень активной, позитивной и располагающей к общению: Синью Ванг и И Сонг устроили настоящую дискотеку психоделических красок на танцполе Цветочной горки.

После того, как участники успешно разместились, познакомились, вплоть до начала световых ночей волонтёры распределялись по локациям. Так, например, на точке «Паутина» девчонки на практике оттачивали технику макраме. Рядом с одним из мостов Водного лабиринта волонтёров отправляли в космос: ребята чистили изнутри, а затем обклеивали зеркальными многоугольниками аппарат «Восток–1». Точная копия космического корабля («Шар», как по-простому и доброму её называет сам автор) – детище петербургского художника Ильи Трушевского, ставшее ещё и его домом. Он провёл внутри Шара все 3 фестивальные ночи, а после праздника отправился вместе с шаром к берегам Балтийского моря.

Мне же досталась локация под мистическим названием «Чёрный портал вещества», где трудилось, пожалуй, самое большое количество людей. Идею «Чёрного портала вещества» привезли из Казани. Команда художников придумала легенду: будто бы в парке есть некий портал, через которые все растения вокруг проходят, как через фильтр, и благодаря этому остаются здоровыми. Наполнен портал неким чёрным веществом – на самом деле, это уголь. Когда портал работает, он искрится, дымится и издаёт загадочные звуки… В эту красивую историю с каждым днём, а вернее сказать, ночью, я посвящала гостей фестиваля.

…Удобная обувь, тёплая одежда, светоотражающая футболка сверху и волонтёрский бейдж – так выглядит боевая готовность к работе в «Ночи» на протяжении шести часов. Несколько часов на ногах, постепенно нарастающее ощущение холода, промозглости, бесконечный поток людей, достигающий пика в полночь, уже как будто повторяющиеся лица и ты, раз за разом рассказывающий одно и то же. Апофеозом стала последняя ночь, встретившая гостей проливным дождём. Тогда казалось, либо наш «Портал» не заработает (залило уголь и технику), либо отменится весь фестиваль. В итоге взяли в штабе дождевики, но зачем? Разве кто-нибудь вообще придёт?..

Но люди пошли. С дождевиками, зонтами, по грязи – пошли. И мы вновь рассказывали им, что такое «Замороженная конина» и «Чёрный портал», обращали их внимание на звуки – и на то, что они записывались казанским продюсерским центром документалистики «Gorizont Films» на мусорном полигоне и Канонерском острове, а потом сводились петербургским композитором Сергеем Костырко в восьмиканальное звучание. Затем предлагали прогуляться вокруг портала и напоследок удивляли и радовали тем, что плёнка и уголь будут переработаны после окончания фестиваля.

Как точно подметила выпускающий продюсер «Ночи света» Дина, «на фестивале складывается атмосфера, как в детском лагере. Здесь встречаются совершенно разные люди, но, когда они все объединяются, каждый говорит друг другу искреннее «спасибо» – и человек становится частичкой чего-то очень большого и важного».