Цена Рок-наследия: постер Виктора Цоя за 3,8 млн рублей продают на «Авито»

Виктор Цой – легендарный рок-музыкант, основатель и лидер группы «Кино». Его песни обрели преданных слушателей всех поколений: в 80-х годах музыка доносилась из каждого магнитофона, а сегодня произведения группы «Кино» по-прежнему звучат в фильмах, на фестивалях и кавер-концертах преданных фанатов.

В. Цой почти никогда не отказывал в автографах. Не пересчитать, сколько на сегодняшний день существует хранителей бесценных, подписанных великим музыкантом, гитар, дисков, пластинок и так далее. И нередко случается, что на специальных онлайн-платформах появляются уникальные лоты о продаже автографов Виктора Цоя. На площадке Авито нашлись предложения о продаже эксклюзивных вещей, автографов артиста и составили подборку необычных лотов.

Постер с автографом Виктора Цоя за 3 800 000 рублей

Самый дорогой лот представлен на родине В. Цоя – Санкт-Петербурге. Там продают постер группы «Кино», подписанный Виктором Цоем в 1989 году.

Размер плаката 60см х 80см

Гитара с автографом Виктора Цоя за 1 500 000 рублей

Эксклюзивная классическая гитара 1989 года немецкой марки Музима c личным автографом лидера группы «Kино» продаётся на Авито за 1,5 млн рублей. По словам владельца объявления, на этой гитаре однажды играл сам Цой в стенах общежития архитектурного института.

Коллекция дисков SONY DADC Austria с песнями группы «Кино»

За 110 000 рублей петербуржец продаёт личную коллекцию 10 СD с музыкой группы «Кино» 1996 года. Диски изготовлены одним из ведущих в мире производителей оптических дисков для записи данных - SONY DADC Austria.