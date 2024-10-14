Экспонаты из музея П.Е. Щербова отправились на реставрацию

Как рассказали в музее-усадьбе П.Е. Щербова, большая часть предметов – мемориальная или планируется к экспозиции после открытия музея.

Заведующий мастерской реставрации металла Андрей Смирнов рассказал:

- Предметы отобраны в реставрацию при проведении профилактического осмотра. Поскольку предметы разные по материалу, технике изготовления, сохранности, реставрационные мероприятия будут различные. Общее — это удаление поверхностных загрязнений, окислов, продуктов коррозии, антикоррозионная обработка, исправление деформаций, выявленных на некоторых объектах, работа со смежным материалом (фаянс, эмаль), консервационные мероприятия.

Тем временем в музее-усадьбе П.Е. Щербова уже заняты подготовкой следующей партии предметов для мастерской реставрации графики.