Появится ли в Ленобласти музей ингерманландских финнов

Организатором события выступил Совет старейшин ингерманландских финнов Ленинградской области при поддержке Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.

Круглый стол в «Купринке» назвали «Пироги или калитки?», что предполагало беседу об особенностях национальной ингерманландской кухни. О вкусной финской выпечке на встрече тоже, конечно, говорилось, да и сам круглый стол завершился дегустацией финских угощений. Но на самом деле в этот день здесь обсуждали не менее значимые темы. Разговор шёл о некоторых особенностях этноса, о важности исполнения государственной национальной политики, об исторических символах, семейных традициях, о главных праздниках и переплетении культур народов, издавна живущих на нашей земле.

Особенностям законодательства в области государственной национальной политики посвятил своё выступление председатель совета старейшин финнов-ингерманландцев Арвий Коркка. Он напомнил, что национальная политика нашего региона строится на основе постановления правительства Ленинградской области от 30 марта 2020 года «Об утверждении региональной стратегии государственной национальной политики Российской Федерации в Ленинградской области на период до 2025 года».

- В частности, в этом постановлении говорится об обязательной поддержке языка и культуры малочисленных коренных народов, - отметил Арвий Тойвович. - По статистике комитета по межнациональным отношениям, на территории Ленинградской области проживают три малочисленных коренных народа — водь, вепсы и ижора. Ингерманландские финны в эту категорию не входят. Наряду с карелами они относятся к так называемому старожильческому финно-угорскому населению. От коренного населения этот термин по сути отличается временем проживания этих народов. Ингерманландские финны как этнос имеют своё начало — это Столбовский мир (1617 год).

Согласно переписи населения 2010 года финнов на территории Ленинградской области насчитывалось 4366 человек, по данным переписи 2021 года – 1381 финн.

- За десять лет численность нашего народа уменьшилась в три раза, - подчеркнул Арвий Коркка. - Это очень большой спад: мы идём к тому, что этнос в течение некоторого времени просто исчезнет. Поскольку в постановлении говорится о всесторонней поддержке именно малочисленных коренных народов, я предлагаю внести в этот документ дополнение в виде всего одной фразы – «и старожильческих народов». Тогда у нас появятся новые возможности для сохранения нашего этноса.

Как говорит Арвий Тойвович, одна из таких возможностей — создание на территории Ленинградской области музея ингерманландских финнов. Без поддержки государства это сделать очень сложно, поскольку требуются большие финансовые вложения. Тем не менее, такие попытки предпринимаются. Так, например, есть идея сделать небольшое музейное пространство в офисном центре в Гатчине, на улице Соборной.

О работе по созданию музея ингерманландских финнов на базе лютеранской кирхи в Малых Колпанах рассказала Марина Каупонен. Пока что этот музей существует в виртуальном виде — Марина ведёт страницу во «ВКонтакте» с таким названием. На ней публикуется информация из открытых источников, частных собраний и музейных архивов.

- Наш музей создаётся с целью популяризации истории, культуры и традиций ингерманландских финнов, представляя собой площадку для общения тех, кто интересуется этой темой, - говорит Марина Каупонен. - Сейчас музей работает в основном на выездных мероприятиях. Но уже назрела необходимость где-то сосредоточить накопленные знания, потому что запрос на это очень велик — люди хотят приехать и посмотреть. На самом деле, экспозиции, посвящённые этой теме, уже существуют. Так, например, в Этнографическом музее целый зал посвящён финно-угорским народам и, в том числе, ингерманландским финнам — там максимально раскрыт этот вопрос. Дело в другом: сейчас есть большой запрос именно на то, чтобы узнать, как и чем живут современные представители этноса.

Участие в круглом столе приняли также представитель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Владимир Горячёв, краевед и писатель Константин Ульяночкин, пастор Церкви Ингрии Вяйно Куости, директор издательства «Гийоль» Михаил Браудзе.

Константин Ульяночкин рассказал о некоторых особенностях ингерманландской геральдики. О бытовой культуре и традициях ингерманландских деревень прихода Губаницы поведал Вяйно Куости.

Обсудили и разницу между пирогами и калитками. От прихода к приходу быт, культура и кухня хоть немного, но различались. Неизменными оставались лишь традиционные финские пироги — например, осенний пирог с капустой и яйцом, рождественский пирог с ливером, летний луковый пирог, поминальные рисовые пироги. А калитки — скорее карельская выпечка, хотя очень похожая и не менее вкусная.

Юлия Лысанюк