В Гатчине собрались омбудсмены Северо-Западного Федерального округа

В свете реформы

Членов Координационного совета уполномоченных по правам человека в СЗФО, который возглавляет уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Сергей Шабанов, приветствовала глава администрации Гатчинского муниципального округа Людмила Нещадим. Она поделилась с участниками заседания новым опытом, связанным с трансформацией муниципального района в округ.

Напомним, в апреле 2024 года вступил в силу закон о создании Гатчинского муниципального округа — первого в Ленинградской области. В сентябре в бывшем Гатчинском районе прошли выборы в новый совет депутатов муниципального округа.

- Реформа, которую мы провели, продиктована самой жизнью, - отметила Людмила Нещадим. - Для нас было важным сохранить связующую нить между жителями и представителями исполнительной власти. И сегодня у нас каждое муниципальное образование (теперь территориальное управление) представлено в новом совете депутатов. Наша задача - обеспечить сбалансированное развитие всей территории. Мы научились работать с федеральными и региональными программами. Например, ежегодно открываем в рамках программы «Комфортная городская среда» порядка пятнадцати новых общественных пространств.

Помимо руководства Гатчинским муниципальным округом, Людмила Нещадим возглавляет региональный Штаб общественной поддержки «Единая Россия»

- Диалог с гражданами — основа нашей деятельности, - говорит она. - Сегодня у жителей много возможностей задать любой вопрос любому чиновнику и руководителю местного или регионального уровня. Люди обозначают те проблемы, которые действительно требуют решения, и я вижу, что в большинстве своем они готовы к открытому честному диалогу.

Больше всего обращений - о без вести пропавших

Общую аналитику поступивших к омбудсменам обращений представила уполномоченный по правам человека в Республике Коми Вера Железцова. В 2024 году уполномоченным по правам человека поступило 3363 обращения по теме СВО (22 процента от всего количества обращений). Большая часть из них (1992 обращения) — об установлении местонахождения участников СВО. Среди других тем — возвращение из плена, выплаты денежного довольствия, меры социальной поддержки.

Как показывает статистика, рост обращений по теме СВО к омбудсменам наблюдается в Псковской и Мурманской областях, в Республике Коми. С другой стороны, в некоторых регионах наблюдается их снижение (Санкт-Петербург, Ленинградская, Архангельская, Калининградская области).

Как считает Вера Железцова, в будущем таких обращений будет больше.

- Тематика причин будет меняться, - говорит она. - Скорее всего, останутся обращения, связанные с без вести пропавшими. Точно будет рост обращений, связанных с медициной, реабилитацией, санаторно-курортным лечением, проблемой посттравматического стрессового расстройства.

Вера Железцова рассказала о своем опыте ведения реестра без вести пропавших на СВО военнослужащих и военнопленных.

С докладом о некоторых правовых аспектах защиты прав военнослужащих СВО выступил уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов. Псковская область — один из самых «горячих» регионов СЗФО по количеству обращений, касающихся прав участников СВО и их семей. Чтобы разобраться с каждым конкретным случаем, приходится прикладывать много усилий.

Доклад омбудсмена из Псковской области вызвал горячий отклик у участников заседания, попутно подняв и другие проблемные вопросы, связанные с соблюдением прав семей военнослужащих в субъектах СЗФО. Как известно, специально для родственников пропавших бойцов разработана памятка — пошаговый алгоритм действий с указанием контактных данных должностных лиц и ведомств, куда родным бойца надлежит обращаться. Однако выяснилось, что эта методичка помогает не всегда. Случается, что на обращения по указанным адресам ответы не приходят. Тяжело происходит взаимодействие с командирами войсковых частей. Исключение составляют военная комиссия или военная прокуратура, которые отвечают практически всегда.

По итогам заседания участники Координационного совета выработали конкретные предложения по озвученным темам, которые планируется направить уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой и профильным органам государственной власти РФ.

На следующий день, 11 октября, уполномоченные по правам человека СЗФО провели в Санкт-Петербурге встречу с командованием недавно созданного Ленинградского военного округа. Омбудсмены и военные обсудили варианты взаимодействия в вопросах соблюдения и защиты прав военнослужащих (участников СВО) и членов их семей.

Юлия Лысанюк