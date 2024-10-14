Женский деловой альянс БРИКС создаст витрину лучших женских бизнес-проектов

«Благодаря витрине проектов на цифровой платформе Женского делового альянса БРИКС предпринимательницы смогут найти инвесторов для своего бизнеса, получить информационную и финансовую поддержку от потенциальных партнеров. К платформе уже присоединилось 1000 компаний, включая крупные международные корпорации. Данная инициатива станет основой для масштабирования женских проектов и их выхода на международный рынок», — рассказала Анна Нестерова, председатель российской части Женского делового альянса БРИКС.

Для участия в проекте необходимо зарегистрировать проект на Цифровой платформе Женского делового альянса БРИКС . Для регистрации проекта потребуется прикрепить фотографию и презентацию. По возникшим вопросам обращаться в секретариат российской части Женского делового альянса БРИКС тел.: ‪+7 993 893‑00‑41, email: mda@globalrustrade.com.

К проекту уже присоединились более 1 тыс. компаний из 29 стран, участвующих в Конкурсе стартапов Женского делового альянса БРИКС, который проходит с июня по октябрь 2024 года.

Женский деловой альянс БРИКС был создан в июле 2020 года. За четыре года существования организация сформировала Международное сообщество женщин-предпринимателей, углубляя культурные и экономические связи между участниками объединения.