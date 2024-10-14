Женский деловой альянс БРИКС создаст витрину лучших женских бизнес-проектов
Женщины-предприниматели из стран БРИКС и стран, заинтересованных в сотрудничестве с объединением, разместят свои проекты на витрине лучших проектов Женского делового альянса БРИКС. Основная цель — поддержать женское предпринимательство, способствовать продвижению и финансированию проектов женщин. Разместить свой проект можно до 16 октября 2024 года включительно.
«Благодаря витрине проектов на цифровой платформе Женского делового альянса БРИКС предпринимательницы смогут найти инвесторов для своего бизнеса, получить информационную и финансовую поддержку от потенциальных партнеров. К платформе уже присоединилось 1000 компаний, включая крупные международные корпорации. Данная инициатива станет основой для масштабирования женских проектов и их выхода на международный рынок», — рассказала Анна Нестерова, председатель российской части Женского делового альянса БРИКС.
Для участия в проекте необходимо зарегистрировать проект на Цифровой платформе Женского делового альянса БРИКС . Для регистрации проекта потребуется прикрепить фотографию и презентацию. По возникшим вопросам обращаться в секретариат российской части Женского делового альянса БРИКС тел.: +7 993 893‑00‑41, email: mda@globalrustrade.com.
К проекту уже присоединились более 1 тыс. компаний из 29 стран, участвующих в Конкурсе стартапов Женского делового альянса БРИКС, который проходит с июня по октябрь 2024 года.
Женский деловой альянс БРИКС был создан в июле 2020 года. За четыре года существования организация сформировала Международное сообщество женщин-предпринимателей, углубляя культурные и экономические связи между участниками объединения.