История надежды и силы: 100 лет Всероссийскому обществу слепых

Сто лет — не просто дата

Санкт-Петербургская (Ленинградская) региональная организация ВОС — одна из старейших в России. Датой ее создания принято считать 16 сентября

1924 года, когда организация была зарегистрирована и внесена в реестр обществ, союзов и других объединений Ленинграда.

Общество было создано в непростое послереволюционное время как организация, призванная защищать интересы незрячих людей и помогать им. С самого начала своей деятельности оно стало символом надежды и опоры для людей с инвалидностью по зрению.

Сто лет — это история, наполненная трудом, упорством, верностью своим идеалам; это история надежды и силы. Многое было достигнуто за этот период – от создания первых кружков по обучению письму и чтению по системе Брайля для незрячих, первых успехов по трудовому устройству и культурно-просветительскому воспитанию слепых до активной работы по реабилитации, поддержке и интеграции в общество инвалидов по зрению. В Советском Союзе стали возникать трудовые артели, многие незрячие были трудоустроены на государственных предприятиях. Незрячая молодежь устремилась на учебу на рабфаки, в высшие и средние специальные учебные заведения.

Тяжелые испытания выдержала Ленинградская организация ВОС в годы Великой Отечественной войны и блокады. Большинство инвалидов по зрению были эвакуированы. В Ленинграде оставалось около трехсот членов ВОС. Вместе со всеми ленинградцами они испытали все трудности жизни в осажденном городе и в меру своих возможностей защищали город. ВОСовцы сдавали средства в фонд обороны страны, работали в госпиталях массажистами, обучали ослепших воинов письму и чтению шрифтом Брайля.

Особое место в истории блокады Ленинграда занимают незрячие слухачи. В январе

1942 года двенадцать членов ВОС были призваны в Красную армию и служили в войсках противовоздушной обороны. 3 сентября 2024 года в Санкт-Петербурге на Стрельнинской улице был открыт памятник Слепым слухачам, который навсегда увековечил подвиг бойцов подразделений противовоздушной обороны, став символом мужества и стойкости незрячих людей.

В начале 1943 года из участников художественной самодеятельности была сформирована агитбригада. Незрячие чтецы, солисты и музыканты выступали перед защитниками города, перед ранеными в госпиталях. За активное участие в обороне Ленинграда 84 члена ВОС награждены медалями «За оборону Ленинграда».

В 1990-е годы, в связи с изменившимися социально-экономическими условиями в стране, Санкт-Петербургская региональная организация ВОС оказалась в сложном положении. Однако к настоящему времени благодаря эффективному взаимодействию с органами государственной власти правлению регионального ВОС удалось добиться принятия целого ряда законодательных и нормативных актов, обеспечивающих усиление мер социальной поддержки инвалидов по зрению относительно федерального законодательства.

Гатчинская организация ВОС

В 1946 году в Гатчине открылось учебно-производственное предприятие «Свет» для инвалидов по зрению. Собственно, с него и началась история гатчинского отделения ВОС.

Газета «Гатчинская правда» в июне 1960 года писала: «На улице Карла Маркса, где недавно был пустырь, сейчас выстроены три больших здания, принадлежащие учебно-производственному предприятию. В одном из них – трехэтажном доме – в конце прошлого года справляли новоселье несколько десятков семей рабочих и служащих. Рядом двухэтажный дом-интернат для 100 одиночек, там же столовая. Дом этот пока еще не заселен. В третьем здании размещены производственные цеха. В этих трех зданиях живут и трудятся люди, потерявшие зрение».

К 1960 году на предприятии работало уже 347 человек, а к 1969 году трудоустройство инвалидов по зрению было полностью завершено. Предприятие продолжало расти и развиваться, вскоре получив звание предприятия высокой культуры производства. Здесь были организованы медпункт и столовая, клуб на 160 мест, кружки художественной самодеятельности, шахматно-шашечная секция. Некоторые из членов гатчинской организации ВОС проработали на этом предприятии, без малого, полвека. У многих трудовые награды – орден Трудового Красного Знамени, звание «Ветеран труда».

Главное — не замыкаться в четырёх стенах

На сегодняшний день в гатчинской организации ВОС состоит 290 человек, в том числе десять детей. К сожалению, в Гатчине и Гатчинском районе нет специальных школ и классов для незрячих и слабовидящих детей. Но если есть желание у родителей и ребенка, выход можно найти. Специализированные школы есть в Санкт-Петербурге и Мге. Некоторые ребята учатся и в обычных школах, где их поддерживают учителя.

- Наши ребята могут поступать после школы в специализированный медицинский колледж в Санкт-Петербурге, университет им. Лесгафта, в педагогический университет им. А.И. Герцена, - говорит руководитель гатчинской организации ВОС Валентина Владимировна Григорьева. - Там специально для них оборудованы компьютерные места. Есть возможность после школы получить образование онлайн. Выпускники медколледжа часто устраиваются на работу массажистами — у незрячего человека, как говорят, глаза на пальцах.

Молодые члены ВОС не хотят замыкаться в четырех стенах. Так, например, они принимают участие в Молодежном образовательном форуме инвалидов по зрению Санкт-Петербургской региональной организации ВОС. Последний такой форум – четырнадцатый по счету – прошел в Ленинградской области в сентябре. Молодые представители Гатчинской ВОС Дмитрий Козлов, Михаил Башкиров и Алексей Эгамов привезли оттуда интересный опыт и позитивное настроение.

Среди членов ВОС — спортсмены, музыканты, поэты. В комнате здоровья продолжаются занятия спортивно-реабилитационного кружка. Любители здорового образа жизни занимаются на тренажерах и беговой дорожке. Незрячие люди завоевывают первые места в чемпионатах, спартакиадах и туристических слетах, межрегиональном инклюзивном чемпионате по спортивной версии игры «Что? Где? Когда?», которая проходит на базе педагогического университета им. А.И. Герцена.

Важна для незрячих людей и познавательная часть жизни: желающие могут принять участие в экскурсиях в разные города и музеи. Члены ВОС из Гатчины — частые гости музея Всероссийского общества слепых в Санкт-Петербурге, где можно познакомиться с историей организации.

Творчество как стимул к жизни

В стенах гатчинской организации ВОС кипит творческая жизнь. Здесь проходят литературные и музыкальные вечера, тематические конкурсы и концерты.

Многие годы радует своим творчеством вокальная кавер-группа «Орион», которая устраивает танцевальные вечера не только для членов ВОС, но и для всех желающих. По словам участника группы, оператора звука Александра Самандина, музыканты тщательно подходят к выбору репертуара.

- Мы поем городской шансон, - говорит Александр Григорьевич. - А диапазон у него широкий: это песни, близкие к народным, поп-композиции, старые любимые или, наоборот, редко звучащие песни. Занимаемся для души и от души. Нас знают и любят в городе, области, в России. Когда ездим на отдых в санаторий, например, устраиваем танцевальные вечера для отдыхающих. Самое главное - людям нравится: нас слушают и танцуют с удовольствием.

Хорошо известен и любим в Гатчине и в Ленинградской области народный самодеятельный хор русской песни Всероссийского общества слепых, который действует на базе Гатчинского дома культуры. В этом году этот уникальный коллектив отмечает свой полувековой юбилей. Среди наград хора только за последние несколько лет - два Гран-при областных фестивалей-конкурсов.

«Нас слышат!»

Не так давно здание на улице Карла Маркса, в котором расположилась гатчинская организация ВОС, было отремонтировано собственником ООО «Санкт-Петербургское УРП «Свет». Приведены в порядок фасады и крыша. Частичный ремонт прошел и внутри здания – обновлено фойе, отремонтирована артистическая ВОС. На следующий год запланирован ремонт клуба и комнаты здоровья. Территория вокруг здания тоже стала более удобной для незрячих людей, и в этом уже помогли службы ЖКХ Гатчины. Восстановлены ориентиры и тактильные дорожки, заасфальтированы тротуары. Перед зданием ВОС поставлен предупреждающий знак для велосипедистов, на фасаде у парковки — баннер для автомобилистов, рядом, у дорожки, обустроены дополнительные ограждения.

Как говорит Валентина Григорьева, администрация Гатчинского округа своевременно реагирует на просьбы ВОС в случае проблем с благоустройством территории.

- Нас знают в городе, нас слышат, - отмечает Валентина Владимировна. - Отношение жителей Гатчины к незрячим людям однозначно меняется. Нас стали замечать, часто предлагают помощь, особенно в нашем квартале. Люди стали более доброжелательными, хотя жизнь сейчас стала сложнее, тревожнее, чем раньше...

Ежегодно 15 октября во всём мире отмечают Международный день белой трости – символа незрячего человека. Задача этого дня - привлечь внимание общества к проблемам незрячих и слабовидящих людей, напомнить о правах и возможностях инвалидов по зрению.

Юлия Лысанюк