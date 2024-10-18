Ленобласть помогает защитникам

«Становится абсолютно правильной традицией здесь, во дворе правительства Ленинградской области, передавать технику, оборудование, инвентарь нашим подразделениям, которые выполняют воинский долг в зоне специальной военной операции. Сегодняшняя передача техники — именно для группировки «Север», которая в том числе базируется в Брянской, Белгородской областях, которая проводит операцию по зачистке Курской области от захватчиков. Это первая поставка, которую мы делаем через правительство Ленинградской области и наши профильные комитеты, которые привлекли в том числе внебюджетное финансирование. Самое главное, что область работает в полном контакте с руководством Ленинградского военного округа. Именно через руководство мы и определяем, что является предметами первой необходимости, что, прежде всего, нужно поставлять для наших ребят. Эту работу будем продолжать и дальше», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

За счёт бюджета Ленинградской области для нужд группировки «Север» Ленинградского военного округа было приобретено 10 внедорожных мотоциклов и 6 грузовых квадроциклов на общую сумму 3,7 млн рублей. Также бойцам были переданы автомобили повышенной проходимости.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области