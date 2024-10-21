Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 22 октября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 22 октября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
22.10.2024 с 10:00 до 18:00
Новосветское СП:
п. Новый Свет(частично);
СНТ Подснежник;
д. Пустошка (частично);
п. Новый Свет, промзона (бывшие свинарники);
д. Малое Замостье;
п. Новый Свет, 32-й массив карта 0- карта 10, ул. 13 массив, Березовая, Липовая, Цветочная, Солнечная;
д. Сабры.
22.10.2024 с 14:00 до 16:00 отключение на 2 часа
Таицкое ГП:
д Большие Тайцы, ул. Садовая, ул. Ягодная;
школа и детский сад;
д. Александровка;
санаторий им. Свердлова.
22.10.2024 с 10:00 до 17:00
Таицкое ГП:
п. Тайцы.
22.10.2024 с 10:30 до 17:00
Вырицкое ГП:
д. Кремено;
массив СНТ Чаща.
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