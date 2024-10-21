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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 22 октября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 22 октября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

22.10.2024 с 10:00 до 18:00

Новосветское СП:

п. Новый Свет(частично);

СНТ Подснежник;

д. Пустошка (частично);

п. Новый Свет, промзона (бывшие свинарники);

д. Малое Замостье;

п. Новый Свет, 32-й массив карта 0- карта 10, ул. 13 массив, Березовая, Липовая, Цветочная, Солнечная;

д. Сабры.

 

22.10.2024 с 14:00 до 16:00 отключение на 2 часа

Таицкое ГП:

д Большие Тайцы, ул. Садовая, ул. Ягодная;

школа и детский сад;

д. Александровка;

санаторий им. Свердлова.

 

22.10.2024 с 10:00 до 17:00

Таицкое ГП:

п. Тайцы.

 

22.10.2024 с 10:30 до 17:00

Вырицкое ГП:

д. Кремено;

массив СНТ Чаща.