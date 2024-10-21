Вам звонит «Энергосбыт»? Не верьте, это мошенники!

16 октября в УМВД России по Гатчинскому району обратилась 79-летняя жительница Гатчины. Накануне ей на мобильный телефон поступило сообщение с незнакомого номера с просьбой ответить на входящий звонок. Звонивший представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что в отношении пенсионерки совершаются мошеннические действия. Для предотвращения беды необходимо снять денежные средства и положить на безопасный счет. В общем, ничего нового. Действуя по указанию мошенника, дама отправилась в банк на ул. Гагарина, 5, сняла со своего счета 595 тысяч рублей, проследовала к банкомату другого банка на проспекте

25 Октября и отправила всю сумму на какой-то счет. Через два дня заявила в полицию. Деньги канули.

В тот же день в Гатчинскую полицию поступило еще одно заявление – от 79-летней жительницы Веревского поселения. Ей позвонил мошенник и представился сотрудником компании «Энергоресурс». Он сказал, что будет производиться бесплатная замена счетчиков, и для записи на эту услугу необходимо установить на свой мобильный телефон приложение «МЭС». Что и сделала пенсионерка, после чего по указанию злоумышленника зашла в свой мобильный банк. А потом, по окончании разговора, обнаружила в мобильном банке какие-то переводы на общую сумму 320 тысяч рублей, которые она не совершала.

Аналогичным образом был обманут пенсионер из Вырицы. 15 октября в Вырицкий отдел полиции поступило заявление от 63-летнего мужчины, которого через мессенджер WhatsApp обманул липовый сотрудник «Энергосбыта». Мошенник заявил, что для замены счетчиков необходимо скачать приложение, которое позволит «сделать электронный счет для оплаты электро-

энергии». Пенсионер перешел по ссылке, в результате чего с его счета в банке «ВТБ» пропало 190 тысяч рублей.

14 октября в гатчинскую полицию обратился 79-летний потерпевший. Неустановленное лицо в ходе телефонного разговора ввело его в заблуждение, после чего он самостоятельно снял со своего счета в банке 895 тысяч рублей и перевел все деньги на счет преступника посредством приложения Mir Pау.

По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела.

Гатчинскую пенсионерку, поверившую в басни мошенников про «безопасные счета», спас страх потерять деньги. 75-летняя жительница Гатчины после разговора с «сотрудником службы безопасности банка», который напугал ее мошенническими действиями и велел снять со счета все сбережения и перевести неизвестно куда, пошла в отделение банка, сняла 5 млн 600 тысяч рублей и принесла эти деньги домой. Далее по указанию преступника ей надо было отправиться к банкомату в торговом центре на Пушкинском шоссе и перевести всю сумму на счет, продиктованный по телефону. Однако дама побоялась выходить на улицу с такими деньгами и отказалась идти к банкомату. Это и спасло ее от финансовой потери: она поняла, что общается с мошенниками и прервала разговор. Денежные средства никуда не переводила. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на мошенничество в особо крупном размере.

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