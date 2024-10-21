Ветерана войны поздравили со 100-летием

«От всей души поздравляю вас с такой сильной и значимой датой – со 100-летием вас! Меня переполняют эмоции радости, гордости, великодушия, потому что у меня есть такая особенная возможность обнять вас и пожелать вам от чистого сердца всего самого наилучшего.

Ваша жизнь, боевые и трудовые подвиги являются для нас примером самоотверженности, благородства, чести и патриотизма. Вы-гражданин своей Великой и могущественной страны и ваши награды за мужество и героизм, проявленные в боях, тому подтверждение: орден «Отечественной войны II степени», медали за «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены».

Разрешите вам от всех ленинградцев выразить слова глубокой признательности и благодарности за ваш долгий праведный жизненный путь.

Пусть ваш юбилей станет для всех символом нашей Великой Победы, как стойкости русского духа во все времена.

Желаю вам и вашей семье счастья, взаимопонимания, здоровья, тепла и уюта в доме. Пусть вашу семью, так же как и вас, бережет и хранит Господь», - Анна Данилюк.