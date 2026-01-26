Автоквест «Маршрут стойкости - 2026»

«Маршрут стойкости» покоряли четыре команды. Им предстояло в течение двух часов решать увлекательные головоломки и прочувствовать атмосферу исторического прошлого Гатчинского района. На каждом этапе участники выполняли задания, за которые получали баллы.️

Участники получили массу положительных эмоций. Пройдя маршрут, они вернулись на точку старта - к фестивальному центру «Лидер», где их ждал вкуснейший горячий обед прямо из полевой кухни, экскурсия по музею «Красногвардейский укрепрайон» и праздничный концерт.

Пока организаторы подводили итоги, участники делились впечатлениями. Кто-то впервые принимал участие в автоквесте и был счастлив, что прошел весь маршрут. Другие оценили разнообразие заданий, ощущения и эмоции. Участники квеста отметили, что узнали новые исторические факты. Восхищались музеем в Прибытково, где экспонаты можно трогать руками.

Победителями автоквеста стали команды «Виктория» и «Авиаторы». Дипломами за участие отмечены команды «Штабные мышки» и «Герои века».

Организатор состязания - фестивальный центр «Лидер» (бывший Новосветский ККЦ «Лидер») был удостоен благодарности участников за теплый прием и прекрасно проведенное время, а организаторы станций автоквеста - за новые знания, незабываемый опыт и яркие впечатления.

Татьяна Можаева