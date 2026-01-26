Памяти Коли Подрядчикова

Николай родился 26 января 1926 года в крестьянской семье. Его отец, Леонид Иванович Подрядчиков (1892–1977 гг.), в довоенные годы был бригадиром передового колхоза «Заветы Ильича», созданного в селе Рождествене. В 1933 году Николай пошел в первый класс местной средней школы. Был отличником, заводилой, ходил в походы на лодках по реке Оредеж, вместе с мальчишками любил играть в войну. Его любимым героем стал Чапаев, с друзьями он не раз смотрел в сельском клубе знаменитый фильм.

По рассказам его учительницы, преподавателя русского языка и литературы Рождественской средней школы Анны Федоровны Федоровой (1909–1984 гг.), это был обычный сельский мальчишка, но «парень с характером». С малых лет летом помогал отцу на полевых работах в колхозе, участвовал в строительстве теплицы. А еще Коля выступал в школьном драматическом кружке: играл роль Тимура в пьесе «Тимур и его команда». Весной 1941 года парень окончил восемь классов. Леонид Иванович хотел, чтобы он продолжил образование в ремесленном училище. Все мирные планы перечеркнула война.

С первых дней создания Рождественского сектора Красногвардейского (Гатчинского) партизанского отряда № 4 (командир – Александр Михайлович Копылов) он вместе с отцом ушел из родного села в отряд. Там держался вместе с приятелем – Васей Батановым, которому было 20 лет. Коля сразу же проявил свои «разведческие способности». С первых дней партизанской деятельности его имя звучит в официальных документах:

«Разведкой комиссара Крайнова (командир 24-го автотранспортного батальона, действующего совместно с партизанским отрядом Копылова – А.Б.), на 26.08.41 года установлено: противник силами до одной дивизии (150 танков и бронемашин, 500 автомашин, 50 мотоциклов, артиллерия разных калибров) занимает пункты Грязно, Даймище, Батово, село Рождествено… В Даймище, в школе и больнице, расположен штаб дивизии. Танки и машины расположены скученно по обочине дороги Грязно – Даймище… Артиллерия расположена по бокам дороги по направлению к Луге, часто меняет позиции. Прошу с посыльным Подрядчиковым выслать условные сигналы для целеуказания объектов бомбежки противника нашей авиацией и артиллерией».

Это важное разведывательное донесение было доставлено в Ленинград Колей Подрядчиковым через линию фронта. Как же в условиях фашистской оккупации это удавалось сделать?

Николай дважды переходил линию фронта и каждый раз возвращался живым и невредимым, выдавая себя за беженца, идущего к родственникам. Обратно он доставлял в отряд важные устные указания о дальнейшей тактике ведения партизанской борьбы в тылу врага. В последний раз командир отряда направил его в Ленинград в середине сентября 1941 года…

Рассказывает автор книги «В Рождествено ясное утро» Ефим Ильич Поляков (1961 г.):

«Прошел конец августа, сентябрь. Кончились продукты. Копылов с двумя партизанами отправился в лес, неподалеку от деревни Черницы, где, по его сведениям, находилась запасная продовольственная база отряда. Но найти ее не удалось. Подходили к концу боеприпасы. Чтобы решить дальнейшую судьбу отряда, следовало любыми средствами связаться с областным штабом…

Кого послать? Командование остановилось на Коле Подрядчикове. У взрослых почти не было шансов незаметно перебраться через бесчисленные немецкие заставы и полицейские пикеты. К тому же все в округе знали видных колхозников и районных работников. Беспризорных же мальчиков ходило по фронтовым дорогам много. Кроме того, Коля уже зарекомендовал себя незаурядным разведчиком. Все знали, что если его и поймают, то он никого не выдаст…

Мальчик ушел на линию фронта. Через несколько дней он вернулся с приказом областного штаба оставить лес и пробиваться всем отрядом через фронт в район Волховстроя».

Перед уходом было решено пополнить запасы взрывчатки. Тол, по уже сложившейся схеме, извлекали из мин. Командир отряда поручил это ответственное задание Александру Иванову и Николаю Подрядчикову. Минное поле находилось в районе деревни Большое Заречье.

С большой осторожностью они снимали мины, относили их в лес и там «разгружали». Замаскировав в лесу взрывчатку, Иванов и Подрядчиков решили немного отдохнуть, а затем перейти на другой участок минного поля и продолжить работу. Они отошли в глубь леса и присели отдохнуть. Но немцы, видимо, выследили смельчаков, незаметно подкрались к ним и бросили в сторону партизан две гранаты.

Вот как впоследствии описывал это событие довоенный прокурор города Красногвардейска Александр Иванович Иванов:

«Я сидел на кочке, а Николай – напротив меня. Что-то зашумело вроде по верхушкам кустов, меня подняло в воздух и бросило на землю, взрыв, за ним последовал второй. Напротив меня лежал Николай, он был мертв».

Тяжело раненый Иванов добрался до партизанского отряда и рассказал товарищам о случившейся трагедии – гибели Коли Подрядчикова. Произошло это 21 октября 1941 года.

Параллельно с документальной версией в Рождествено долго бытовала легенда о том, что Коля подорвался на мине. Однако, в устных рассказах партизаны были твердо убеждены: парня убило осколком немецкой гранаты. В связи с этим не стыкуется рассказ, изложенный в книге Е. И. Полякова:

«Иванов и Коля Подрядчиков пошли в ночь на минное поле запастись толом, который мог пригодиться в пути. Через несколько часов раненый, истекающий кровью Иванов приполз в лагерь. Прежде чем впасть в беспамятство, он успел сообщить, что Коля, действующий рядом с ним, в темноте наткнулся на мину и убит».

Колю похоронили ночью на следующий день, рядом с местом гибели в лесу. После войны, когда его отец вернулся с фронта, останки юного партизана были перезахоронены на Рождественском кладбище.

После войны Леонид Иванович Подрядчиков был очень немногословен и мало рассказывал об этой трагедии, хотя иногда он принимал приглашения выступить перед школьниками. До выхода на заслуженный отдых он работал бригадиром в местном колхозе, за добросовестный труд был награжден орденом Ленина. Мать Коли, Мария Павловна, тяжело переживала смерть сына. Поэтому основная информация о его боевом пути шла от партизан Гатчинского отряда, в составе которого находилось 35 человек.

В официальной информации, полученной из архива Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сообщается, что в отряде, возглавляемом сержантом Копыловым, воевал 17-летний Николай Подрядчиков: гатчинский партизан, погибший от взрыва немецкой гранаты, когда он разбирал мину.

В дальнейшей истории, связанной с увековечиванием памяти Коли Подрядчикова, постоянно звучали разночтения с датой его рождения: сколько же лет было герою на момент гибели?

В газетных публикациях и книгах сообщались разные годы его рождения. Его возраст, как правило, всегда хотели понизить. Со слов Л.И. Подрядчикова, он родился в 1926 году, эта же дата указана на его могиле.

О Коле Подрядчикове мне рассказывали его учительница Анна Федоровна Федорова; его одноклассница Вера Михайловна Хайлова, тоже ставшая учителем в моей родной Высокоключевой средней школе; заведующая народным музеем в селе Рождествено, почетный гражданин Гатчинского района Татьяна Васильевна Вячеславова и другие его односельчане. Мне удалось общаться с людьми, которые хорошо знали отца юного партизана.

В 1960 году подвигом Николая заинтересовался писатель Е.И. Поляков. Итогом его работы стала книга «Сын коммуниста», которая дважды переиздавалось. В ней действительные и подлинные события из биографии юного героя соседствуют с вымышленными. В повести Николай представлен читателям под именем Коли Подрядова. Отдельный очерк «Партизаны» с рассказом о Николае Подрядчикове был помещен в книге Е.И. Полякова «В Рождествене ясное утро». После выхода этих изданий о пареньке из Рождествено узнала вся страна. В 1965 году посмертно он был награжден орденом Отечественной войны I степени.

18 мая 1972 года в новом микрорайоне Гатчины – Хохлово поле – появилась улица Коли Подрядчикова. Имя героя-партизана носили в советское время пионерские дружины Рождественской средней школы, Дивенской железнодорожной школы, Даймищенской начальной школы, Гатчинской средней школы № 3 и многие другие в учебных заведениях Ленинградской области.

Над могилой Коли Подрядчикова шефствовали учащиеся 77-й средней школы г. Ленинграда: «Вот уже третий год мы собираем документы о юном партизане, – сообщали они в заметке, опубликованной в газете «Ленинские искры» в апреле 1970 года. – Теперь именем Коли Подрядчикова названа улица в его родном селе и наша пионерская дружина. Мы открыли свой школьный музей. На могиле пионера-героя поставили памятник. Деньги на его строительство заработали сами».

В 1972 юные следопыты Рождественской средней школы побывали в гостях у Л.И. Подрядчикова и с его слов записали рассказ о жизненном пути юного героя:

«Коля был очень забавным, веселым мальчиком, всегда ходил с отцом. Сначала он ходил в детский сад, потом подрос и пошел в школу. Когда он закончил учебу, его отправили учиться в ремесленное училище…

Война. Мобилизация. Леонид Иванович в это время был бригадиром. В селе находился истребительный отряд. Всех брали на войну, кроме ребятишек, инвалидов и женщин. Коля хотел идти в партизаны, но слишком был юн. Колю отправили в разведчики. Один раз Коля взял лошадь и поехал. На дороге стояли немецкие патрули. Ему сказали: «Куда? Зачем едешь?» Коля ответил: «К бабушке». Немец хотел взять лошадь, но Коля сказал: «Не дам», и немец огрел его по уху.

Неожиданно Коля пропал. Много дней его не было. Командир отряда сказал, что он выполняет боевое задание. Коле нужно было доставить сведения в штаб о выполненной работе. Через неделю он возвратился. Отец спросил: «Где ты был?» Коля ответил: «Где был, там уже нет».

Вдруг Коля опять пропал вместе с товарищами. Им приказано было разминировать минное поле. Задание было выполнено, но малейшая неосторожность, и мина взорвалась. Коле оторвало кисти рук, ступни ног и часть головы. Колю похоронили. Над его могилой произнесли клятву, кто первый придет (если останется в живых) в село, пусть сообщит, где похоронен Коля. Его посмертно наградили орденом Отечественной войны».

18 мая 1974 года на фасаде дома № 2 по улице Коли Подрядчикова состоялось открытие памятной мемориальной доски.

Мероприятие открыл секретарь Гатчинской комсомольской организации Виктор Паршиков. На митинге присутствовали Леонид Иванович Подрядчиков, бывший заместитель партизанского отряда Дмитрий Андрианович Баклагин, учительница Анна Федоровна Федорова и другие люди, хорошо знавшие Николая. В своем выступлении Д.А. Баклагин сказал, что «Коля отличался беззаветной храбростью, способностями хорошего разведчика, успешно выполнял ответственные задания командования, добывал ценные сведения о противнике».

В тексте мемориальной доски он назван героем-пионером. Наша страна всегда искала новых героев для подражания и иногда, не находя их, придумывала легендарные образы юных патриотов. В истории с Колей Подрядчиковым его подвиг не подлежит сомнению. Он был настоящим героем своей страны, и его имя должно сохраниться в памяти потомков.

В настоящее время в рамках историко-краеведческого проекта «Маленькие герои большой войны» идет подготовка к изданию книги о Коле Подрядчикове.

Андрей Бурлаков

На фото:

Единственный сохранившийся снимок Коли Подрядчикова, сделанный в 1941 году

Л.И. Подрядчиков – отец героя. Фотография 1967 года

Открытие памятной доски на улице Коли Подрядчикова. Фотография 1974 года.