Картофельный разгуляй по-суйдински

Участники праздника дегустировали блюда из картошки, общались, веселились и вспоминали Абрама Петровича Ганнибала, который сделал Суйду родиной русского картофеля.

Прадед великого поэта Александра Пушкина купил имение Суйда еще в середине XVIII века. Тогда оно занимало почти полторы тысячи гектаров. Абрам Петрович был многогранным человеком прогрессивных взглядов.

В 1765 году императрица Екатерина II издала указ: распространить и внедрить картофельные (земляные) яблоки на стол каждого человека. В это время в столице картошка водилась лишь на столах богатых людей, как деликатес. У Ганнибала же в Суйде картошка распространена настолько, что была в меню и его крестьян. Абрам Петрович так отписывался экономическому обществу: «А на мызе у меня показанные яблоки в достатке имеются и к домашнему расходу довольно водятся». Абрам Петрович занимался не только выращиванием, но еще и селекцией.

Уже в XIX веке следующие владельцы продолжили развивать картофельное хозяйство, а в XX веке на территории усадьбы расположились совхоз, селекционная станция и лаборатория, где выращивали новые сорта картофеля. Здесь в том числе вырастили сорт, который назвали в честь Абрама Петровича – «Ганнибал», также известный как «синеглазка».

В празднике картошки традиционно принимают участие ученики Высокоключевой школы вместе с родителями и педагогами. В этот раз шуточные стихотворения о всеми любимом корнеплоде сочинили Лилия Павлова и Егор Алексеев.

А еще в программе «Картофельного разгуляя» был конкурс на самую большую картошку - «Картофельный богатырь», выступления творческих коллективов, конкурс детских поделок и оригинальных блюд из картофеля.

- Одно из моих увлечений - это выпечка из дрожжевого теста. Люблю наблюдать, как оно растет, поднимается. Лепить из него пирожки легко, просто, а получается всегда вкусно, - рассказывает на своей страничке в соцсети Наталья Спичак. - Для угощения гостей праздника меня попросили испечь пирожки с картошкой. На эту просьбу даже само тесто «откликнулось»: получилось пышным и воздушным. Так и должно быть, когда хочешь доставить радость людям - все получается. Ведь праздник можно сделать только вместе.