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Кто в Гатчинском районе останется без света 24 октября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 24 октября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

24.10.2024 с 00:00 до 26.10.24 18:00 (кратковременно 2 раза на 30 минут)

Таицкое поселение:

п. Хвойный    .

 

24.10.2024 с 10:00 до 18:00

Веревское поселение:

д. Коммолово,

д. Романовка (от поворота на Горки до Бугров).

 

24.10.2024 с 10:00 до 16:00

Вырицкое поселение:

д. Большие Слудицы.       

    

24.10.2024 с 09:00 до 18:00

Кобринское поселение:

д. Прибытково,

д. Кобрино,

д. Мельница,

д. Покровка,

д. Меньково,

СНТ «Мельница», 

СНТ «Мельничный ручей», 

СНТ «Красная дача», 

СНТ «Бригантина»,

СНТ «Егерьское»,

п. Карташевская ул. Пионерская, Школьный переулок, ул. Горького (частично), ул. Пролетарская, ул. Зеленая, Декабристов (частично), ул. Некрасова.      

 