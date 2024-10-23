Кто в Гатчинском районе останется без света 24 октября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 24 октября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
24.10.2024 с 00:00 до 26.10.24 18:00 (кратковременно 2 раза на 30 минут)
Таицкое поселение:
п. Хвойный .
24.10.2024 с 10:00 до 18:00
Веревское поселение:
д. Коммолово,
д. Романовка (от поворота на Горки до Бугров).
24.10.2024 с 10:00 до 16:00
Вырицкое поселение:
д. Большие Слудицы.
24.10.2024 с 09:00 до 18:00
Кобринское поселение:
д. Прибытково,
д. Кобрино,
д. Мельница,
д. Покровка,
д. Меньково,
СНТ «Мельница»,
СНТ «Мельничный ручей»,
СНТ «Красная дача»,
СНТ «Бригантина»,
СНТ «Егерьское»,
п. Карташевская ул. Пионерская, Школьный переулок, ул. Горького (частично), ул. Пролетарская, ул. Зеленая, Декабристов (частично), ул. Некрасова.
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