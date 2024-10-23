Социальный Кодекс вновь претерпит изменения

В первом чтении депутаты приняли изменения в статьи 1.3 и 1.6, касающиеся определения понятия «многодетная семья в Ленинградской области». Он был разработан в целях приведения областного Соцкодекса в соответствие с Указом Президента Российской Федерации от 23 января 2024 года «О мерах социальной поддержки многодетных семей». Согласно новой редакции областного закона статус многодетной семьи устанавливается бессрочно. А статью 1.6 Соцкодекса предлагается дополнить нормой о том, что «предоставление многодетным семьям мер социальной поддержки осуществляется до достижения старшим ребенком (старшим из трёх младших детей – в случае, если в составе семьи четверо и более детей) возраста 18 лет или возраста 23 лет при условии его обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность по очной форме обучения, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное».

В первом и третьем чтениях депутаты проголосовали за корректировку Соцкодекса в связи с созданием в Ленинградской области Гатчинского муниципального округа. Внесены изменения в статьи 7.2 и 8.6 областного закона, связанные с объединением поселений, входивших в состав Гатчинского муниципального района и наделением вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа. Данный областной закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области