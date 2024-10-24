Честный разговор о будущем журналистики

В наше время, когда журналистика становится всё более цифровой, а сотрудников разных редакций разделяют сотни километров, личное общение приобретает особую ценность. Ведь умение говорить и понимать друг друга — это основа профессии журналиста. Именно такую возможность предоставил медийщикам 25-й Форум средств массовой информации Ленинградской области, организованный региональным комитетом по печати. Мероприятие объединило представителей медиасообщества 47-го региона для обсуждения актуальных проблем и вызовов времени, а также поиска новых решений в стремительно меняющемся мире.

Кадры решают всё

Главной темой на открытии форума стал вопрос привлечения новых кадров в местные издания. Это актуальная проблема – районкам зачастую сложно конкурировать с Санкт-Петербургом в борьбе за выпускников профильных вузов. А ведь именно молодые специалисты будут задавать настроение и определять смыслы в профессии в ближайшем будущем.

Председатель комитета по печати Константин Визирякин подчеркнул важность решения кадрового вопроса. Чтобы исправить ситуацию, комитет обсуждает с вузами возможность целевого обучения студентов от редакций, что позволит выпускникам работать по специальности в своих районах.

– У нас появился первый опыт поступления студентки из Гатчины в Высшую школу журналистики по целевому направлению. Все годы учёбы она будет проходить практику в Гатчинском районе, а позже и работать в местном СМИ – надеюсь, это первая, но не последняя ласточка в данном направлении! – рассказал Константин Николаевич журналисту «Ленинградской панорамы».

Со своей стороны, вузы заинтересованы в сотрудничестве с ленинградскими СМИ. Как пояснила представитель Высшей школы журналистики Камилла Нигматуллина, в районках ребят ожидает настоящая работа и нестандартные задачи.

– У нас был успешный опыт работы совместно с комитетом по печати. На протяжении двух месяцев студенты анализировали районные медиа, создавали дизайнерские решения, готовили авторские материалы. В итоге редакции получили свежий взгляд на их работу и десятки материалов, а студенты – опыт и понимание жизни на местах, – отметила заведующая кафедрой цифровых медиакоммуникаций ВШЖ СПбГУ.

Высоко оценили эксперты и новацию комитета по печати – гранты на создание контента для начинающих авторов. С их помощью в районках были запущены десятки новых рубрик, которые в некоторых случаях успели перерасти в постоянное сотрудничество с молодыми журналистами.

Новый мир, вечные ценности

Центральным событием второго дня форума стал круглый стол «Освещение темы патриотизма в условиях проведения СВО». Перед журналистами выступил депутат Заксобрания Ленинградской области Сергей Мачинский.

— Самое главное, что сейчас происходит в мире — это спецоперация. Я не утрирую. Мы с вами до 22 февраля 2022 года жили в мире, который был основан на победе 1945 года. И сегодня каждую минуту мир перестраивается, становится другим, наши солдаты платят за это жизнью. Вы журналисты, вы должны рассказывать о том, что сейчас происходит. Открыто и честно, — заявил ветеран спецоперации.

Главной задачей ленинградских журналистов Сергей Мачинский назвал работу с участниками СВО. Будь то интервью с ветеранами спецоперации или портретные очерки, посвящённые военнослужащим.

– Недавно я брал интервью у двух бойцов отряда специального назначения. С ними был третий – мы не успели пообщаться. Мне казалось, что набранного материала достаточно. А позавчера этого бойца не стало. И я не успел поговорить с ним, рассказать о его жизни и боевом пути другим. Вы – профессионалы. И должны передавать эти истории нашим землякам, чтобы сохранить имена героев в памяти народа, – считает Сергей Мачинский.

Многие журналисты не просто находятся на связи с бойцами, но и активно участвуют в гуманитарной деятельности. Своим опытом поддержки военнослужащих с коллегами поделилась главный редактор газеты «Свирские огни» Татьяна Догадина.

– Сбор гуманитарной помощи у нас идёт прямо в редакциях – и в Подпорожье, и в Лодейном Поле. Вслед за мной в волонтёрское движение вступили все коллеги – девочки собирают вещи, мужчины проверяют технику и занимаются погрузкой. Сама же я регулярно выезжаю на Харьковское направление, где в составе 6-й армии служит очень много наших земляков. Бойцы благодарят за помощь, и особенно – за те письма со словами поддержки, что присылают в редакцию люди, в том числе маленькие ленинградцы, – рассказала Татьяна.

Признание коллег

С особым волнением участники форума ожидали вручения премий областного правительства в сфере журналистики. Церемонии предшествовала встреча работников СМИ с вице-губернатором Ленобласти по внутренней политике Анной Данилюк.

– Правительство высоко ценит вклад журналистов в социально-экономическое развитие региона и старается создать оптимальные условия для работы коллективов местных средств массовой информации, – обратилась к работникам СМИ Анна Александровна. – Ваше слово важно для тысяч людей, которые вас читают, слушают, смотрят. Люди доверяют вам – а вы должны чувствовать свою ответственность перед ними и выверять каждое сказанное слово.

Вручение премий правительства началось с номинации «Открытие года». Лучшей стала Галина Давыдова из Выборга. Педагог по образованию, она воплотила в жизнь детскую мечту о работе на телевидении. В медиагруппе «Наш Город» девушку обучили азам профессии и доверили авторскую рубрику «Учительская».

– Мы встречались с учителями Выборгского района и разговаривали об их работе. На уроке химии проводили эксперименты, а на астрономии даже забирались на крышу с телескопом. Это было всегда интересно, ведь наши учители – прекрасные, необычные люди. Конечно, помогало мое педагогическое образование – я знала, о чём спросить, да и герои выпусков видели во мне своего человека, – говорит Галина.

Что касается главной номинации — «Лучшая журналистская работа года», то победителем стал Иван Смирнов из «Тосненского вестника» с циклом материалов «Зачёт по профессии». Жюри подкупило умение Ивана просто и интересно рассказывать современной аудитории о рабочих профессиях с полным погружением в исследуемую тему.

– Мы брали школьников и вместе с ними осваивали рабочие профессии. Ходили в учебные заведения, проходили практику, а затем общались с опытными наставниками, — вспоминает Иван. — Наша цель была найти мастеров, которые посвятили профессии много лет и знают её досконально. Эти люди делились своим опытом и любовью к делу, передавая её молодому поколению.

Символично, что и сам Иван Смирнов влюбился в свою профессию 25 лет назад, когда ещё школьником пришёл в редакцию «Тосненского вестника». В своей речи он особенно отметил вклад наставников, начиная с первого главного редактора Нины Куртовой, которые помогли ему найти своё место в журналистике – и стать настоящим мастером своего дела.

Илья Бунин

Фото: комитет по печати Ленобласти

Лауреаты Премии правительства Ленинградской области в сфере журналистики

Лучшая журналистская работа года – Смирнов Иван Сергеевич, газета «Тосненский вестник»

Лучший медиапроект – коллектив редакции «ЛенТВ24», медиапроект «Марафон «Всё для Победы!»

Лучший сюжет в радиоэфире – Шклярская Николь Евгеньевна, телерадиокомпания «Балтийский берег», «Остановка – это новый старт»

Лучший сюжет в телеэфире – Алёхина Татьяна Александровна, «ОРЕОЛ-ИНФО», цикл сюжетов «Гатчина – культурная столица Ленобласти»

Лучшая публикация в печатном СМИ – Рогозина Ольга Владимировна, газета «Выборг», цикл материалов «О политических процессах в обществе в новых условиях»

Лучшая публикация в электронном СМИ – Кривошеева Людмила Михайловна, газета «Волховские огни», «Надежду подарила Надежда, или Возвращение домой»

Открытие года – Давыдова Галина Сергеевна, медиагруппа «Наш Город», цикл сюжетов проекта «Учительская»