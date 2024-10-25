Объем закупок госкомпаний у самозанятых Ленобласти составил 58,7 млн рублей

«Последовательному увеличению объемов закупок у самозанятых способствует распространение на них преференций, которые есть у малого и среднего бизнеса в закупках. Это решение заметно упростило участие самозанятых в закупках по 223-ФЗ и помогло за год обеспечить прирост их объема на 54%, до 8,13 млрд рублей по стране. Растет в России также и число самозанятых — участников закупок, сегодня их уже более 7 тыс.», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Напомним, самозанятые могут участвовать в закупках по 223-ФЗ на тех же условиях, что и малый и средний бизнес, с 1 апреля 2020 года. Поддержка самозанятых — одно из ключевых направлений поддержки бизнеса в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Наиболее востребованными в системе закупок у самозанятых за три квартала текущего года стали вспомогательные услуги, услуги финансового посредничества и страхования, услуги в области творчества, искусства и развлечений, рекламные услуги, услуги по исследованию конъюнктуры рынка, а также строительные специализированные работы.