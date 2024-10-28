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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 29 октября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 29 октября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

Вырицкое ГП

29.10.2024 с 10:00 до 16:30    

д. Кремено 

 

Рождественское ГП

29.10.2024 с 10:00 до 18:00

Рождествено(частично)           

 

Елизаветинское СП

29.10.2024 с 10:00 до 18:00

Березнево   

Раболово(частично)

 

Сяськелевское СП

29.10.2024 с 10:00 до 17:30

Фьюнатово

          

Веревское СП

29.10.2024 с 10:00 до 17:30

Романовка от поворота на Горки в сторону д.Бугры (правая сторона)               

 

Сиверское ГП

29.10.2024 с 10:00 до 18:00

Куровицы