Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 29 октября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 29 октября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
Вырицкое ГП
29.10.2024 с 10:00 до 16:30
д. Кремено
Рождественское ГП
29.10.2024 с 10:00 до 18:00
Рождествено(частично)
Елизаветинское СП
29.10.2024 с 10:00 до 18:00
Березнево
Раболово(частично)
Сяськелевское СП
29.10.2024 с 10:00 до 17:30
Фьюнатово
Веревское СП
29.10.2024 с 10:00 до 17:30
Романовка от поворота на Горки в сторону д.Бугры (правая сторона)
Сиверское ГП
29.10.2024 с 10:00 до 18:00
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