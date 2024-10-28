Вместе с папой – в День отца

В начальных классах прошли внутриколлективные мероприятия: классные часы, встречи, беседы. Ребята подготовили своим папам «Ордена отцов», собственноручно сделали памятные подарки. Ребята средних классов нарисовали открытки, подготовили выставку работ в креативном пространстве первого этажа. Там же можно было увидеть интересные видео по мотивам фотографий из семейных альбомов.

Некоторые классы сняли интервью или ролики с участием пап. Эти и другие материалы размещены в группе «Актив школы №9» в социальной сети ВКонтакте, а также опубликованы с хештегом #ВместеспапойНД, в которых ребята поделились информацией о совместном досуге с папами, побеседовали с ними на актуальные темы.

В субботу, 19 октября, состоялся волейбольный турнир среди команд ребят 9 - 11 классов, «Команды отцов», выпускников и «Команды школьных отцов» (т.е. учителей, среди которых, безусловно, все отцы). В результате группового турнира каждая команда, встретившись со всеми соперниками, поняла свою реальную силу. «Команда отцов» объединила представителей разных ступеней образования. Заняв 2-е место в турнире, папы уверены в том, что это не последнее их участие в школьных турнирах. Они уже откликнулись на инициативу о проведении аналогичного турнира к Дню защитника Отечества.

Победителем турнира стала команда выпускников школы, с удовольствием поигравших со школьниками, собственными родителями и, конечно же, с учителями. Кубок победителям вручила директор школы Нина Сергеевна Ковалёва. Вместе с поздравлениями она выразила уверенность в том, что спортивное триединство команд – это от-личный фундамент для решения многих сложных вопросов.

Самое главное – ребята с удовольствием провели время с папами, ведь этого общения так недостает в обычное время. Наверное, это и есть главная цель всех школьных мероприятий, посвященных этому празднику.