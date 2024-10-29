День памяти сожженных немецко-фашистскими оккупантами деревень региона

Акцию открыл глава администрации Волосовского района Сергей Ушаков. С приветствием к участникам акции от имени председателя Законодательного собрания Ленобласти Сергея Бебенина и депутатов Заксобрания, обратилась депутат Законодательного собрания от фракции «Единая Россия» Марина Левченко.

«Сегодня мы отмечаем одну из самых горьких, самых трагических дат в истории - День памяти сожженных немецко-фашистскими оккупантами деревень Ленинградской области. В годы Великой Отечественной войны фашистские захватчики принесли на нашу землю не только разрушения и смерть, но и бесчеловечную жестокость, пытаясь стереть с лица земли целые города и деревни. В 1941-1945 годах практически полностью были разрушены 20 городов и 3 тысячи сел, деревень и других населенных пунктов на территории области. Эта трагедия навсегда останется в нашей памяти напоминанием о том, что война — это не только героизм и подвиги, но и невыносимая боль утрат, разрушенных жизней и надежд. Сегодня мы собрались, чтобы почтить память погибших, вспомнить о мужестве и стойкости защитников нашей Родины, чтобы напомнить нам, живущим, о том, насколько хрупок наш мир, как дорога каждая жизнь. Пусть эта скорбная дата станет напоминанием о том, что мир и согласие бесценны, а память о жертвах залогом того, что подобные трагедии не повторятся. Сделаем все от нас зависящее, чтобы небо над нашими головами было мирным!» — обратилась Марина Левченко.

Мемориал, посвящённый памяти сожжённой деревни, посетили делегации молодых людей и представителей старшего поколения из разных уголков Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Все участники акции возложили венки и цветы к мемориалу.

В Киришах также приняли участие в торжественно-траурном митинге, посвященном Дню памяти сожженных немецко-фашистскими оккупантами деревень Ленинградской области. Мероприятие провели сотрудники Молодёжно-досугового центра «Восход» и ученики Киришской гимназия.

Время не может отнять у нас правду о войне, о той огромной цене, которую наш народ заплатил за свою свободу. Пепел погибших всегда будет стучаться в наши сердца. Об этом все время будут напоминать голоса детей, стариков, женщин, погибших в сожженных оккупантами деревнях.

У нас нет возможности восстановить сожженные деревни и уничтоженные города. Но у нас есть возможность сохранить память о каждом населенном пункте, стертом с лица земли нацистами, и сегодня в такое непростое время, больше 80% молодых людей говорят о том, что гордятся своей Родиной. Ребята активно принимают участие в гуманитарных миссиях, помогают семьям военнослужащих, а также разрабатывают инновационные проекты, реализуют инициативы по сохранению исторической памяти, все это основные компоненты народной программы «Единой России».

Мы склоняем головы перед памятью тех, кто погиб в пожаре войны, чьим мечтам не суждено было сбыться, героизм и стойкость наших предков навеки останутся примером для каждого из нас. Вечная память жертвам фашизма и героям войны!