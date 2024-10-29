Гатчинский дворец – об освобождении Гатчины

Напомним, цикл «К 80-летию освобождения Гатчины от нацистской оккупации» - уникальный проект, задуманный ученым секретарем музея-заповедника «Гатчина» Марией Кирпичниковой и воплощенный дизайнером Никитой Сазоновым. Огромную помощь в создании выставок оказал поисковый отряд «Искра», который по сей день ведет работы в парке «Сильвия»: нацистские оккупанты превратили прекрасный парк Павловской эпохи в место массовых казней, и поисковики до сих пор поднимают тела погибших и находят их личные вещи.

Освобождение: и радость, и боль

Выставка «Освобождение» стала своего рода продолжением двух первых выставок в рамках цикла «К 80-летию освобождения Гатчины от нацистской оккупации» («Эвакуация» и «Оккупация»).

Напомним, советские войска освободили Гатчину от нацистских захватчиков 26 января 1944 года. Над пожарной каланчой города взвилось красное знамя. Но радость и горе шли в те дни рука об руку: узнать растерзанный город было почти невозможно.

Судьбу города разделил и Гатчинский дворец - его главное достояние. До войны это был один из самых роскошных музеев императорского быта во всей стране. В январе 1944 года пожар, бушевавший во дворце, казалось, не оставил надежд на его спасение.

Что увидели люди, вернувшиеся в освобожденную Гатчину? Кто из сотрудников музея не дожил до Победы, а кто выжил в страшные годы и вернулся во дворец, чтобы начать его возрождать? Именно об этом рассказывает выставка «Освобождение».

— Это, наверное, одна из самых сложных выставок в рамках цикла, - говорит заведующая научно-фондовым отделом музея-заповедника «Гатчина» Александра Фарафонова. - И сама тема очень сложная. С одной стороны, освобождение — это радость, счастье. С другой стороны, впереди — еще больше года войны. Те, кто вернулся в город, - люди, которые уже давно воюют, или те, кто пережил блокаду. И я думаю, они приходили сюда с некоторым чувством опустошения. Кто-то возвращался в родной город, где вместо тридцати тысяч жителей оставалось всего чуть больше двух тысяч. Вместо музея были пустые обугленные стены. Я думаю, им было очень тяжело видеть это.

Перед открытием новой экспозиции куратор цикла Мария Кирпичникова поблагодарила всех, кто принял непосредственное участие в создании выставки. Среди них — талантливый дизайнер Никита Сазонов, начальник научно-исследовательского отдела Военной Академии Генштаба ВС РФ, главный военный историк Северо-Запада России Эдуард Коршунов, заместитель директора музейно-мемориального комплекса «Дорога жизни» Баир Иринчеев, директор Музейного агентства Ленинградской области Леся Колесникова, частные коллекционеры Вадим Иванов и Александр Перепечин.

Гостями вернисажа стали юные экскурсоводы из Гатчинской школы №7 вместе с руководителем школьного музея «Наследие» Светланой Максимовой. Светлана Николаевна и руководитель команды юных экскурсоводов Арсений Олейников рассказали о работе по сохранению памяти о Великой Отечественной войне, которую вот уже на протяжении нескольких десятилетий ведет музей.

Зал памяти

Выставка «Освобождение» по традиции разместилась в двух залах.

В Зале памяти представлены документы, фотографии и личные вещи людей, погибших в годы Великой Отечественной войны в парке «Сильвия» в Гатчине, и найденные поисковиками из отряда «Искра». Начало этой экспозиции было положено еще на выставке «Эвакуация», и каждый раз она пополняется новыми экспонатами. Центром экспозиции остается главный символ всей выставки - огромная пирамида из обуви расстрелянных людей, символизирующая жизнь после смерти. Каждая пара обуви — история человека, который отказался сотрудничать с врагом.

Среди новых экспонатов Зала памяти — рисунки военных лет из коллекции ГМЗ «Гатчина» и Музейного агентства Ленинградской области. О работах художника и архитектора Александра Ротача рассказал главный хранитель Музейного агентства Денис Соловьев.

Александр Лукич Ротач занимался укрытием архитектурных объектов в Ленинграде во время блокады. Именно он в феврале-марте 1944 года выполнял обмеры и фиксацию разрушений Гатчинского дворца, а впоследствии принимал участие в его восстановлении. Копии выполненных им работ, представленные на выставке, являются одновременно и документами, и художественными произведениями.

В Зале памяти можно увидеть обмундирование бойцов Красной армии 1944 года из личной коллекции Баира Иринчеева. Как рассказал Баир Климентьевич, сохранилось довольно много фотографий и хроники времен освобождения Ленинградской области в январе-феврале 1944 года. На основании этих документов можно довольно точно представить, как выглядели бойцы и командиры, освобождавшие Гатчину. В экспозиции представлена форма старшего лейтенанта стрелковых частей образца 1943 года и форма с маскхалатом бойца-красноармейца.

Зал размышления

Вторая часть выставки — Зал размышления - полностью посвящена теме освобождения Гатчины. В центре экспозиции - произведения художников-фронтовиков, непосредственно запечатлевших картины освобождения города от немецких захватчиков.

Настоящую сердечную боль вызывают осколки разбитых мраморных скульптур, поднятые в 1970-х годах со дна Белого озера. Также в экспозиции можно увидеть фрагменты изразцов печей и колосники.

В одной из витрин представлены газеты и журналы 1944 года с праздничными заголовками об освобождении советских городов и, в том числе, Красногвардейска (Гатчины). Впервые выставлен подлинный приказ об этих событиях Верховного главнокомандующего И.В. Сталина.

Еще одна витрина посвящена сотруднице музея-заповедника «Гатчина» Ирине Константиновне Янченко. В довоенное время она была хранителем Арсенального каре Гатчинского дворца. В годы блокады Ленинграда она хранила предметы из коллекции Гатчинского дворца, которые были размещены в Исаакиевском соборе. 8 августа 1943 года Ирина Янченко погибла при артобстреле центра Ленинграда.

- Мы стараемся сохранять память обо всех наших сотрудниках, - говорит Мария Кирпичникова. - Кто-то из них погиб во время блокады, кто-то вернулся в Гатчину после ее освобождения, как, например, главный хранитель Дворца Серафима Николаевна Балаева. Вернувшись в Гатчину и увидев разрушенный Дворец, его бывший директор и первый хранитель Владимир Макаров был так потрясен, что посчитал невозможным его восстановление. Это впечатление подчеркивает ставший фоном для выставки фотоколлаж, олицетворяющий гибель Дворца. Небо — именно это увидели сотрудники музея-заповедника «Гатчина», зайдя во Дворец: кровля величественного здания была разрушена...

Выставка «Освобождение» будет открыта до 17 декабря. Завершит цикл «К 80-летию освобождения Гатчины от нацистской оккупации» экспозиция «Возрождение», которая откроется в декабре 2024 года.

Юлия Лысанюк