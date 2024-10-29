Ленобласть пишет этнографический диктант

Акция приурочена ко Дню народного единства и состоится в офлайн и онлайн формате на сайте www.miretno.ru. Результаты проведения диктанта будут подведены до 12 декабря.

В Ленинградской области офлайн площадка будет организована в региональном Доме дружбы 1 ноября. Для участия в акции также будут приглашены представители национальных общественных организаций Ленинградской области.

Большой этнографический диктант - это просветительский проект, который знакомит с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности. Организатор акции - Федеральное агентство по делам национальностей.

Задания Диктанта оформлены в виде теста из 30 вопросов. Время прохождения диктанта - 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.