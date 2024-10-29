Полиция Гатчины задержала подозреваемого в нападении с ружьем на таксиста
Ночью 27 октября в полицию Гатчинского района Ленобласти обратился водитель такси с сообщением, что на 2-й линии в садоводстве «Строитель» его автомобиль был обстрелян из ружья пассажиром.
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Прибывшим на место нарядом ГАИ у шлагбаума на 2-й линии в садоводстве был обнаружен автомобиль «Хендай-Солярис» с множественными повреждениями от пуль на багажнике.
33-летний таксист рассказал, что около 03:30 он привез сюда нетрезвого пассажира, который спровоцировал конфликт, после чего, выйдя из автомобиля, заблокировал шлагбаум и ушел к дому, а позже подъехал на квадроцикле, выстрелил в такси из ружья и скрылся.
27 октября в садоводстве «Строитель» в массиве «Антропшино» оперативниками был задержан 45-летний подозреваемый. Оружие на него не зарегистрировано. Гладкоствольный карабин «Сайга» изъят.
Возбуждено уголовное дело по ст. 30, 105 УК РФ (Покушение на убийство).
Фото ГУ МВД РФ по СПб и ЛО
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