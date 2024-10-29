В России выберут самые спортивные семьи

Спорта высших достижений не бывает без массового спорта. Массовый спорт, в свою очередь, стоит на семейных ценностях. Для развития семейного спорта в регионах России создается спортивная инфраструктура, ведется пропаганда здорового образа жизни, проводятся соответствующие соревнования. В августе в Томске состоялся V Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди семейных команд. На него приехали 52 команды.

А 18 октября 2024 года на стенде Министерства спорта РФ в рамках Всероссийского форума «Россия - спортивная держава» был дан старт федеральному конкурсу «Самая спортивная семья России». Это всероссийский онлайн-конкурс Министерства спорта РФ, проводимый в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». В конкурсе могут участвовать семьи из всех регионов России, независимо от уровня физической подготовки. В торжественной церемонии приняли участие министр спорта РФ Михаил Дегтярёв и олимпийский чемпион по фигурному катанию, российский тренер Максим Траньков. На церемонию старта конкурса также приехали спортивные семьи из разных уголков нашей огромной страны - спортивная семья Алексея и Ольги Желтовых из Сахалина, семья Карповых из Оренбургской области — трёхкратный победитель регионального фестиваля ГТО среди семейных команд, семья Леонтьевых из Ульяновска.

- Семейные спортивные соревнования - всегда очень душевные, там особая атмосфера добра, взаимопомощи и поддержки. Это настоящий праздник для спортивных семей, который объединяет взрослых, детей, помогает найти общий язык, - говорит мама семейной команды из Ивановской области Елена Крохина, ее семья заняла третье место на V Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди семейных команд.

Участвовать в конкурсе «Самая спортивная семья России» могут все, кто занимается спортом для здоровья и удовольствия, а не ради профессиональных достижений. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте федерального проекта «Спорт - норма жизни» и загрузить фото- или видеоматериалы, подтверждающие спортивные достижения (значки ГТО, фото с соревнований, награды).

Конкурс «Самая спортивная семья России» способствует укреплению семейных спортивных традиций, популяризации физкультуры и здорового образа жизни среди семей по всей стране. Он является дополнительным мотивационным элементом к совместной физической активности и поощряет семьи, активно участвующие в спортивных мероприятиях.

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Фото: пресс-служба Минспорта России.