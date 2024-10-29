Журналист Петр Васильев рассказал всю правду о своих коллегах из Ленинградской области

Она о людях, которые связали свою жизнь с журналистикой и нашей родной Ленинградской областью, и, несмотря на невзгоды и трудности остались верны этой нелегкой профессии и нашему краю.

Некоторое время я работал пресс-секретарем губернатора Ленинградской области и хорошо знаю лично многих героев очерков, представленных в книге. Это доброжелательные, искренние люди в обычной жизни, талантливые журналисты в своем ремесле.

Районная журналистика остается самой близкой к тем, кто живёт и работает на земле. Нашим коллегам гораздо труднее, чем журналистам региональных, федеральных СМИ – всё написанное районщиками местные жители рассматривают чуть ли не под микроскопом.

По мнению председателя комитета по печати 47-региона Константина Визирякина, настоящая журналистика находится в «районках». Там работают люди, которые каждый день встречаются лицом к лицу со своей аудиторией, В такой ситуации невозможно не соблюдать главную заповедь профессии – писать только правду. Иначе можно нажить неприятности

Эта книга о лучших наших коллегах из Ленинградской области. Их, зачастую, не любили власть предержащие, они никогда не купались в роскоши, но всегда были честны перед своими читателями, слушателями и зрителями. Потому что они – ЖУРНАЛИСТЫ с большой буквы, гордо несущие имя “районщики”. Почет им и уважение!

Александр Бухтояров