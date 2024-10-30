«Аллея семьи» появилась в Верево

Акция «Аллея семьи» прошла в Малом Верево 25 октября. Идея принадлежит коллективу Веревского центра культуры, спорта, молодежной политики и бытового обслуживания населения. Был кинут клич – кто хочет поучаствовать в посадке деревьев. Собрался целый отряд: 26 семей, стар и млад, родители с детьми, бабушки и дедушки, по несколько поколений вместе. Составили список, назначили дату, работники центра, ответственные за благоустройство, подготовили лунки для посадки вдоль трассы Петербург – Псков в центре деревни. Саженцы предоставила жительница Верево Анна Ивановна Стафеева.

Участников акции приветствовала директор Веревского центра культуры, спорта, молодежной политики и бытового обслуживания населения Елена Игнатьева, а также председатель совета ветеранов Веревского поселения Лидия Давыдовна Дубиницкая. Они пожелали, чтобы все семьи были крепкими, как эти дубы, а добрая традиция посадки деревьев в Верево продолжалась.

После вступительных слов всем раздали лопаты, и активисты дружно принялись за дело, профессионалы из отдела благоустройства помогали. Каждое дерево будет не простым, а именным – на дубки повесили сердечки с надписью: «Дерево семьи (такой-то), высажено 25.10.2024».

Посаженные собственноручно дубы жители своим вниманием не оставят – будут навещать и поливать. Например, семья Пеньевских приняла участие в посадке не в полном составе – папа на работе, но мама Оксана и три дочки – Арина, Варвара и Алена – с задачей успешно справились: «Это символично и очень интересно – будем наблюдать, как растет дубок, наше «личное» дерево».

Почему именно дубы?

- Дерево – это символ жизни, роста, продолжения рода, символ преображения и возрождения, а крепость его корней говорит об устойчивости и стабильности. Дуб – это исстари образ силы и могущества, а сейчас это особенно нужно, – пояснила Елена Игнатьева. – Время для посадки мы выбрали самое подходящее, саженцы должны хорошо укорениться. Наши жители проявили большую активность, мы даже не ожидали такого количества народу – с первого дня люди стали записываться, чтобы принять участие в акции. Конечно, сажать деревья – отличная традиция. Поколения будут сменяться, дети вырастут, а здесь будут шуметь большие сильные дубы.

Однако в Веревском поселении сажают не только дубы. Как рассказала Елена Анатольевна, запланирована череда акций: на ул. Кутышева появится Аллея героев, и в Романовке возле памятника посадят деревья. Это будут березы и ели.

Екатерина Дзюба