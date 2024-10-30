Трудовые отряды — воспитание и возможность заработать
Ленинградская область увеличит количество участников губернаторских молодёжных трудовых отрядов до 3 тысяч человек.
Поручение определить финансирование для возможности расширения круга участников трудовых отрядов дал губернатор Александр Дрозденко на заседании совета Почётных граждан при главе региона, на котором обсуждались вопросы трудового воспитания школьников и молодёжи.
«Основной задачей власти сегодня является создание условий, чтобы те, кого обучаем, оставались у нас и работали по специальности. У области большая потребность в высококвалифицированных кадрах, и решать этот вопрос мы должны, прежде всего, ориентируясь на собственные трудовые ресурсы и профориентацию молодёжи. Решать это надо комплексно: школа, СПО, высшее учебное заведение, гарантия трудоустройства с хорошей зарплатой и качественными условиями труда», — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Комитет по молодёжной политике уже 17 лет реализует проект «Губернаторский молодёжный трудовой отряд». В 2024 году в проекте участвуют более 1 300 человек в возрасте от 14 до 18 лет из 44 муниципальных образований. В 2023 году стартовал пилотный подпроект, направленный на круглогодичную занятость несовершеннолетних в трудной жизненной ситуации. В 2023 году губернаторский молодёжный трудовой отряд Ленинградской области занял III место на Всероссийском конкурсе лучших практик трудоустройства молодёжи, проводимом Министерством труда и социальной защиты РФ.
С января по сентябрь 2024 года в службу занятости Ленинградской области обратились 10 133 несовершеннолетних гражданина, 9 941 человек трудоустроен. Больше всего несовершеннолетних устраиваются рабочими по благоустройству территорий, подсобными рабочими и рабочими зелёного хозяйства. Также популярностью пользуются профессии, связанные с организацией мероприятий: фотографы, аниматоры; работа в спортивных организациях. В топ-10 вошли курьеры, помощники руководителя, упаковщики и менеджеры по продажам и рекламе.
С 1 сентября 2024 года в Ленинградской области в школьное расписание введён новый предмет «Труд (технология)», который заменил существующий предмет «Технология».
Создаётся система профильных классов по схеме: школа, вуз, СУЗ, предприятие.
При образовательных организациях сформирована 351 трудовая бригада школьников, занятых в различных сферах деятельности в течение всего года.