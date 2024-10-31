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Где отключат свет в Гатчинском районе 1 ноября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 1 ноября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

01.11.2024 09:00 до 17:00

Елизаветинское поселение:

д. Таровицы.       

 

01.11.2024 10:00 до 17:00

Таицкое поселение:

д. Большая Ивановка,

д. Малая Ивановка,

д. Старицы.

 

01.11.2024 10:00 до 17:00

Сусанинское поселение:

п. Кобралово, ул. Молодёжная, ул. Юность,

п. Владимирский, ул. Петровская д. 1, ул. Городская,

Массив «Берёзовая Роща»;

СНТ «Железнодорожник», СНТ «Берёзка», СНТ «Строитель», СНТ «Луч», СНТ «Виктория», СНТ «Прибой»;

Линк-Девелопмент вышка сотовой связи.     

 

31.10.2024 с 22:00 до 06:00 01.11.2024

01.11.2024 с 22:00 до 06:00 01.11.2024

01.11.2024 с 10:00 до 17:00 

Сусанинское поселение:

д. Пудомяги, д. 7, 8, 9, 27; детский сад, КНС.