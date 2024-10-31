Где отключат свет в Гатчинском районе 1 ноября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 1 ноября 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
01.11.2024 09:00 до 17:00
Елизаветинское поселение:
д. Таровицы.
01.11.2024 10:00 до 17:00
Таицкое поселение:
д. Большая Ивановка,
д. Малая Ивановка,
д. Старицы.
01.11.2024 10:00 до 17:00
Сусанинское поселение:
п. Кобралово, ул. Молодёжная, ул. Юность,
п. Владимирский, ул. Петровская д. 1, ул. Городская,
Массив «Берёзовая Роща»;
СНТ «Железнодорожник», СНТ «Берёзка», СНТ «Строитель», СНТ «Луч», СНТ «Виктория», СНТ «Прибой»;
Линк-Девелопмент вышка сотовой связи.
31.10.2024 с 22:00 до 06:00 01.11.2024
01.11.2024 с 22:00 до 06:00 01.11.2024
01.11.2024 с 10:00 до 17:00
Сусанинское поселение:
д. Пудомяги, д. 7, 8, 9, 27; детский сад, КНС.
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