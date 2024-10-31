Область вспоминает жертв трагедии над Синаем

Сегодня, как и каждый год со дня трагедии, глава региона и родственники погибших несут цветы к мемориалу «Сад памяти» на Румболовской горе во Всеволожске.

«Девять лет назад произошла страшная катастрофа. Горе настолько объединило нас, что каждый год мы здесь встречаемся. И самое главное, что нас объединяет — это память. И тем, кто там, на небесах, чей полёт домой был прерван, для них это тоже самое главное — чтобы о них помнили. Давайте, пока мы живы, будем помнить. И будут помнить дети, и будут помнить внуки. Это самое главное», — сказал Александр Дрозденко.

Трагедия произошла 31 октября 2015 года над Синайским полуостровом в Египте. В авиакатастрофе погибли 224 человека. Среди них были 48 жителей Ленинградской области.

Имена жертв увековечены на мемориале «Сад памяти» на Румболовской горе во Всеволожске, открытом в октябре 2017 года.