Ленинградскую область на форуме представляли вице-губернатор по внутренней политике Анна Данилюк и зампредседателя комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Андрей Панов.

Анна Данилюк уверена, что межнациональное согласие - это основа российского общества и государственности.

«Сейчас крайне важно выстроить системную работу по адаптации мигрантов, продолжать работать над укреплением согласия и мира, незамедлительно реагировать на ситуации, уметь распознать информационные фейки, разгоняющие недостоверную информацию, опережать потенциальные риски, связанные с межнациональными и межконфессиональными отношениями. Эту работу наш регион проводит на постоянной системной основе.

Очень важно также поддерживать малочисленные коренные народы, развивать нравственные ориентиры, российские ценности, как основу воспитания и транслировать их в общество.

Наша сила в нашей многонациональности. Мы - одна страна, у нас гены Победителя, мы один сплочений народ, объединённый общей историей. Нас не разъединить и не сломить», - комментирует Анна Данилюк.