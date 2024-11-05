Только в единстве — великая сила!

В День народного единства в Доме культуры наблюдался полный аншлаг: отметить праздник собрались жители и гости Гатчинского округа, взрослые и дети. В холле всех встречали артисты театральной студии «Контакт», цыганского театра «Шатрица», ансамбля «Корни Кавказа», увлекая интерактивной программой «Здравствуйте, друзья!»

Каждый мог сделать снимки на память в фотозонах в русском и кавказском стилях, оставить свой след - отпечаток руки - на карте «Мир на планете».

На авторской выставке «Хоровод дружбы» мастериц Тамары Бегун и Елены Карпызы были представлены куклы ручной работы в национальных костюмах.

Затем гости праздника переместились в зрительный зал, где для них была подготовлена яркая и теплая концертная программа. Перед началом концерта от имени администрации и депутатского корпуса Гатчинского округа с приветственным словом к зрителям и участникам мероприятия обратилась глава администрации округа Людмила Нещадим.

- Сегодня у нас сочетаются два очень важных праздника, - отметила Людмила Николаевна. - Сегодня мы своими мыслями и молитвами обращаемся к Казанской иконе Божией матери, благодарим ее за каждый день, за каждое утро. Мы молимся ей об укреплении нашей веры, молимся об укреплении духа наших воинов, наших мужчин, которые сегодня на передовой. Молимся о победе, молимся о стране. Искренне всем нам желаю многие и благая лета.

От лица ленинградских парламентариев с Днем народного единства гостей мероприятия поздравил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских.

- Многие завидую России, завидуют нам, потому что у нас — лучшие инженеры, лучшие спортсмены, лучшие учителя и космонавты, - подчеркнул Александр Владимирович. - Мы лучшие во всем. Многим это не нравится, поэтому в каждый исторический период на нашу землю пытались прийти завоеватели. Такие попытки происходят и сейчас. Но у них это не получится, потому что в самые сложные времена русский солдат вставал на защиту своей Родины, весь народ объединялся, чтобы справиться с врагом. Давайте будем помнить достижения наших предков и ценить то, что они нам оставили и передали. Давайте будем любить нашу родную землю.

Праздничная программа продолжилась концертом под названием «Времен связующая нить», посвященном многонациональной культуре нашей страны. Яркие номера для гостей праздника подготовили творческие коллективы гатчинского Дома культуры - танцевальный клуб «Эльдорадо», ансамбль бального танца «Партита», вокально-эстрадная студия «Фортиссимо», народный цирк «Гротеск», народный хор русской песни «Гатчанка», женский хор «Акварель». Громом аплодисментов зрители встречали не только хорошо знакомые «русские» композиции, но и зажигательные номера коллективов из Санкт-Петербурга и Вырицы, представивших кавказскую, татарскую, цыганскую и некоторые другие культуры и народности.

Танцевальные номера сменялись вокальными, артисты объединялись в единое целое в творческих разножанровых композициях, чтобы еще раз подчеркнуть главную идею праздника — единство традиций и творческих стилей многочисленных народов нашей великой Родины.

День народного единства, отмечаемый в нашей стране 4 ноября, стал символом единения и сплочения российского общества, народов и многонациональных культур России. Корни этого праздника уходят глубоко в историю российской государственности. Напомним, он был установлен в 2004 году в память о событиях ноября 1612 года, когда народное ополчение из нижегородских, рязанских, владимирских, мордовских, башкирских, татарских и других земель во главе с Мининым и Пожарским освободило Москву от польских интервентов. Это событие связано также с окончанием Смутного времени в России в XVII веке, когда, по сути, были спасены российская государственность и вера. До Октябрьской революции 1917 года в России отмечали связанный с этим событием праздник - День Казанской иконы Божией матери: именно с этим чудотворным образом, явленным в 1579 году, ополчение Минина и Пожарского штурмом освободило Москву.

Поэтому для нас День народного единства отныне имеет двойное значение — светское и религиозное. Только в одном Гатчинском округе на сегодняшний день проживает более ста народностей и национальностей, работают и мирно уживаются несколько религиозных организаций. На нашей земле есть место каждому, что подтверждает простую и важную истину: пока мы вместе, мы едины и непобедимы.

Не меньшее значение имеет и другая сторона этого праздника — религиозная. 4 ноября Православная церковь отмечает праздник Казанской иконы Божией матери. В этот день в храмах идут богослужения в честь героев-ополченцев и всех военнослужащих. Особенно чтят этот образ Богородицы близкие тех, кто по долгу службы находится в зоне СВО.

Юлия Лысанюк